Pohjois-Korean ydinasetta rahoitettiin nettihuijauksella

Pohjois-Korean valtion alaisuudessa toimivat kyberrikolliset ovat tunkeutuneet moniin maailmalla toimiviin suuryrityksiin ja tuottavat Kim Jong-unin hallinnolle lähes 700 miljoonan euron vuositulot.
Wall Street Journalin mukaan pohjoiskorealaiset käyttävät usein varastettuja henkilöllisyyksiä tai ulkomaisia yhteistyötahoja peittääkseen todellisen sijaintinsa. Yhdysvalloista käsin näennäisesti toimivien agenttien kohteina ovat erityisesti hyvätuloiset it-alan työt, joita voi tehdä täysin etänä.
Pohjois-Korean hallinto ottaa 90 prosenttia työntekijöille maksetuista palkkoista rahoittaakseen ydinaseohjelmaansa.
Eräs Kaliforniassa toimiva yritys oli palkannut lahjakkaan ohjelmistokehittäjän, jolla oli huolellisesti tehty LinkedIn-profiili ja Yhdysvaltain Keskilännen ip-osoite. Koodari asui todellisuudessa valtiollisessa asuntolassa Kiinassa.
Hän oli Pohjois-Korean kyberoperaation eliittiin lukeutuva toimija, jonka tehtävänä oli kerryttää ulkomaista valuuttaa Pjongjangin hallinnolle. Anton Koh sanoi viestitelleensä kymmenille amerikkalaisille päivittäin koronapandemian aikana, jolloin etätöiden määrä yleistyi vauhdilla. Koh loikkasi myöhemmin Etelä-Koreaan ja kertoi toiminnastaan medialle.
Kiinaan saapuminen oli mullistanut Kohin maailmankuvan. Hän hämmästeli tasaista sähköntuotantoa, runsaita aterioita ja nopeita verkkoyhteyksiä.
Pohjois-Korean kybertyöläiset ovat ujuttautuneet yli 40 valtioon ja tekevät töitä pääosin Venäjältä tai Kiinasta käsin. Näissä maissa verkkoyhteydet ovat vahvempia, eikä niitä voida jäljittää Pohjois-Koreaan.
Halutuimmat etätyöpaikat ovat amerikkalaisia, koska niissä palkka on suurin ja Pohjois-Korealle voi samalla avautua mahdollisuus tiedustelutietojen keräämiseen.
Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi viime syksynä tapauksesta, jossa neljä amerikkalaista myönsi auttaneensa pohjoiskorealaisia it-työntekijöitä hankkimaan töitä yli 130 paikallisessa yhtiössä. Amerikkalaiset olivat ylläpitäneet niin sanottuja kannettavien tietokoneiden farmeja. Pohjoiskorealaiset ottivat niihin etäyhteyden vaikuttaakseen amerikkalaisilta.
Pohjois-Korean kannalta kyberoperaatio on osoittautunut tuottoisaksi.
– Muutama it-työntekijä voi helposti rahoittaa ohjuksen tuotannon, Etelä-Koreasta käsin toimivan ihmisoikeusjärjestö PSCORE:n johtaja Nam Bada sanoo.