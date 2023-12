Pohjois-Korean diktaattorin itkuinen vetoomus: Hankkikaa lisää lapsia

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un pyysi perjantaina järjestetyssä kansallisessa äitikonferenssissa itkuisesti maan äitejä hankkimaan lisää lapsia. Asiasta uutisoi ITV.

Kim kuvattiin pyyhkimässä kyyneleitään nenäliinalla samalla, kun hän totesi naisten velvollisuuden olevan pysäyttää maan laskeva syntyvyys.

– Naisten on autettava vahvistamaan kansallista voimaamme, Kim totesi.

Kim painotti myös puheessaan, että kaikkien Pohjois-Korean äitien tehtävä on täyttää velvollisuutensa yhteiskunnalle, jotta lähitulevaisuudessa toteutuva sosialistinen ideaaliyhteiskunta toteutuisi.

– Jos äiti ei ole kommunisti, ei hän voi kasvattaa poikiaan ja tyttäriään kommunisteiksi ja muuntaa koko perhettään vallankumouksellisiksi, Kim linjasi.

Konferenssiin osallistuneet perinteisiin korealaisiin asuihin pukeutuneet naiset itkivät myös vuolaasti Kimin puheen aikana. Pohjois-Korean yleisradioyhtiö KCNA:n mukaan äitien kyynelehtiminen johtui ”suurenmoisesta kiitollisuudesta Kim Jong-unille”.

Nyt järjestetty äitikonferenssi on ensimmäinen, joka maassa on pidetty 11 vuoteen. Konferenssin järjestämisen takana on arveltu olevan tavoite nostaa maan syntyvyyttä.

Pohjois-Korean syntyvyyden uskotaan laskeneen jyrkästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tarkkoja tilastoja maan syntyvyydestä ei kuitenkaan ole.

Vuonna 2022 syntyvyyden arveltiin olevan 1,79, kun taas Etelä-Koreassa luku on pudonnut 0,78:aan. Riittävää työvoimaa pidetään elintärkeänä tiukkojen pakotteiden kohteena olevalle erakkovaltiolle.