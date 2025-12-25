Pohjois-Korea väittää rakentaneensa ydinsukellusveneen

Pohjois-Korea on julkaissut uusia kuvia aluksesta, jota se väittää ensimmäiseksi ydinkäyttöiseksi sukellusveneekseen. Asevarustelu Korean niemimaalla on viime vuosina ottanut uusia kierroksia, kun sekä Etelä- että Pohjois-Korea ovat panostaneet kyvykkyyksiinsä. Asiasta kertoo CNN.
Valtiollisen median julkaisemat kuvat näyttävät johtaja Kim Jong-unin tarkastamassa ohjuksilla varustettua sukellusvenettä sisätiloissa sijaitsevassa rakennushallissa. Tämä viittaa siihen, ettei alusta ole vielä laskettu vesille. Ydinkäyttöinen sukellusvene on ollut Kimin pitkään asettama strateginen tavoite, josta hän puhui ensi kerran vuonna 2021.
Asiantuntijoiden mukaan aluksen arvioitu noin 8 700 tonnin uppouma vastaa kooltaan Yhdysvaltain Virginia-luokan ydinkäyttöisiä hyökkäyssukellusveneitä. Ydinkäyttöisten alusten etuina ovat pitkä toiminta-aika, suuri nopeus ja parempi häive verrattuna perinteisiin diesel-sähkökäyttöisiin sukellusveneisiin.
Tällä hetkellä vain Yhdysvalloilla, Venäjällä, Kiinalla, Ranskalla, Iso-Britannialla ja Intialla on käytössään ydinkäyttöisiä sukellusveneitä. Kim on perustellut hanketta puolustuspolitiikalla, joka nojaa hänen mukaansa ”ylivoimaiseen hyökkäyskykyyn”.
– Pidämme ylivoimaista hyökkäyskykyä parhaana suojana kansalliselle turvallisuudelle asevoimia kehitettäessä, Kimin kerrotaan todenneen.
Ewha Womans -yliopiston kansainvälisten suhteiden professorin Leif-Eric Easleyn mukaan Pohjois-Korea on itse pääsyyllinen välien kiristymiselle.
– Kim on luultavasti oikeassa siinä, että ydinkäyttöisten sukellusveneiden lisääntyminen kasvattaa epävakautta Korean niemimaan ympärillä, mutta hän voi syyttää asevarustelukierteestä vain itseään, Easley sanoo CNN:lle.
– Juuri Pjongjang torjuu diplomatian Soulin kanssa, uhkaa naapureitaan ydinaseilla ja syventää oman kansansa kärsimystä ohjaamalla valtavia resursseja sotilaalliseen diktatuuriin taloudellisen kehityksen sijaan.