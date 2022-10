Pohjois-Korea on valmis ydinkokeeseen

Pohjois-Korea aikoo tehdä ydinkokeen. Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol kertoi tiistaina maan parlamentille, että ydinkoevalmistelut on viety loppuun. Testiä voidaan siis odottaa minä hetkenä hyvänsä.

Kyseessä olisi toteutuessaan Pohjois-Korean seitsemäs ydinkoe. Sen arvioidaan lisäävän merkittävästi jännitteitä alueella.

Yhdysvaltain ulkoministeriö vahvisti eilen, että ydinkokeeseen on valmistauduttu Pohjois-Koreassa jo jonkin aikaa.

Korea Economic Instituten (KEI) vieraileva tutkija, Yansei-yliopiston apulaisprofessori Jeffrey Robertson käsittelee edessä todennäköisesti olevaa koetta KEI:n julkaisemassa asiantuntija-arviossaan. Siinä muun muassa huomautetaan, että niemimaalla ollaan jo vastavuoroisten provokaatioiden kierteessä. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat tehneet viime aikoina ohjuskokeita, järjestäneet sotaharjoituksia ja lisänneet lentotoimintaa raja-alueella.

Uuden ydinkokeen tutkija arvioi sementoivan kaksi asiaa. Pohjois-Korea ei ensinnäkään tule luopumaan ydinaseistaan. Toiseksi arvioidaan, että kokeesta saadan poliittista tukea Etelä-Korean pyrkimyksille tavoitella omaa ydinasetta.

Robertsonin mukaan politiikan uusi ”status quo” saattaa kuitenkin olla ensi kertaa vuosiin sellainen, ettei se suosi Pohjois-Koreaa.

– Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on muodostunut karkea tasapaino Etelä-Korean reilusti ylivoimaisten tavanomaisten kykyjen (ja sen liiton Yhdysvaltojen kanssa) ja Pohjois-Korean orastavien ydinasekykyjen välille. Kun Etelä-Korea alkaa tavoitella itsenäistä ydinasekykyä, lakkaa tämä tasapaino olemasta. Seitsemäs ydinkoe on riski Pohjois-Korealle. Jos Pohjois-Korea suorittaa sen, on kyse poliittisessa mielestä sen suurimmasta kokeesta, Jeffrey Robertson arvioi.