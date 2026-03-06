Pohjois-Eurooppa tekee yhteiset suunnitelmat evakuoinneista

Kymmenen Pohjois-Euroopan maata on sopinut valmistelevansa siviilien mahdollista rajojen yli toteutettavaa evakuointia alueellisen kriisin tai sotilaallisen konfliktin aikana. Ajatus on saatu Ukrainan kokemuksista, Ruotsin puolustusministeriö tiedotti 4. maaliskuuta 2026.

Kymmenen maata valmistelee yhdessä suunnitelmat, jotka sisältävät kuljetukset, rajavalvonnan, kuljetuskäytävät ja muut aiheeseen liittyvät asiat. Naton jäsenmaiden Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan ohella Saksa ja Puola ovat erityisesti kiihdyttäneet suunnitteluaan mahdollisen aseellisen konfliktin varalta Venäjän kanssa tulevaisuudessa.

– Kokemukset Ukrainasta ovat osoittaneet, että väestön väliaikaisilla liikkumisilla mahdollistetaan maan puolustamisen jatkaminen suojellen samalla siviilejä, tiedotti Ruotsin puolustusministeriö pohjoiseurooppalaista sopimusta koskevassa lausunnossaan.

Miljoonat ihmiset ovat paenneet Ukrainasta neljän vuoden aikana alkaen Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alusta helmikuussa 2022. Useimmat heistä ovat hakeneet turvaa muista Euroopan maista konfliktin jatkuessa kotimaassa.

Ruotsi ilmoitti, että kuljetusten ja kuljetuskäytävien lisäksi rajat ylittävien evakuointien suunnitteluun liittyvät ihmisten vastaanotto ja rekisteröinti sekä haavoittuvien ryhmien suojelu.

– Sopimuksen tarkoitus on parantaa siviiliväestön suojelua suuren kriisin tai pahimmassa tapauksessa sodan aikana, tiedotteessa todetaan.

Viro, Latvia ja Liettua tekivät jo viime vuonna samanlaisen keskinäisen sopimuksen varautumissuunnitelmista sitä mahdollisuutta varten, että satoja tuhansia ihmisiä joutuu pakenemaan Venäjän joukkojen keskittämisen tai hyökkäyksen takia. Suomi, jolla on 1 340 kilometriä Venäjän vastaista rajaa, teki samanlaisen sopimuksen Ruotsin kanssa vuonna 2024.