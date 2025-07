Pitkä lounas, paljon vodkaa – näin USA:n neuvottelija hurmasi Aljaksandr Lukašenkan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Ukraina-neuvonantajiin kuuluvalla John Coalella oli keskeinen rooli Valko-Venäjän poliittisten vankien vapauttamisessa kesäkuussa.

Hän muistelee Politico-lehdessä neuvotteluja ja tapaamistaan Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenkan kanssa. Sen seurauksena 14 poliittista vankia vapautettiin. Joukossa oli myös oppositiovaikuttaja Sjarhei Tsihanouski.

Tämän vuoden huhtikuussa 78-vuotias John Coale sai Yhdysvaltain ulkoministeriöstä pyynnön mennä tapaamaan Valko-Venäjän diktaattoria Minskiin. Muutamaa päivää myöhemmin hän ylitti amerikkalaisdiplomaattien kanssa Liettuan ja Valko-Venäjän rajan. He pysähtyivät maaseudulla tien varteen ja poistivat diplomaattikilvet autoista. Pieni seurue ei halunnut herättää huomiota.

He saapuivat Minskiin Lukašenkan residenssiin eli Itsenäisyyspalatsiin. Rakennuksen julkisivua hallitsee lasi, ja katossa on kaareva metallirakenne. Koko rakennus on kooltaan kuin lentoterminaali.

– Se on niin iso, että Tom Brady ei voisi heittää syöttöä aulasta sen toiseen päähän, John Coale viittaa amerikkalaisen jalkapallon tähteen.

John Coalen tehtävänä oli tutustua pitkän lounaan aikana Aljaksandr Lukašenkaan.

– Minulle sanottiin, että yritä hurmata hänet. Heitä läppää, joten tein niin, USA:n neuvottelija kertoo.

Jossain vaiheessa pöytään tuotiin Lukašenkan mukaan nimettyä vodkaa, eikä se loppunut kesken. Maljojen nostelu alkoi.

Ensin Lukašenka nosti maljan presidentti Trumpin kunniaksi. Tämän jälkeen John Coale nosti maljan Lukašenkan kunniaksi. Tällöin USA:n edustaja huolestui vatsastaan.

– Join kaksi shottia, en oksentanut, mutta en ottanut kolmatta, USA:n neuvottelija kertoo.

Iltapäivän edetessä maljoja kuitenkin nostettiin lisää. Neuvotteluissa ei juurikaan puhuttu politiikkaa tai itse asiasta, mutta Aljaksandr Lukašenka ja John Coale tutustuivat toisiinsa.

– Se oli pelkkää hauskanpitoa, Coale toteaa.

Valko-Venäjän diktaattori vaikutti Coalen mielestä älykkäältä ja terävältä päästään.

– Hän haluaa paremmat suhteet Yhdysvaltoihin.