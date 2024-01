”Pitäkää lompakoistanne kiinni” – ekonomisti varoittaa asumisen rajusta kallistumisesta

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen varoittaa asumismenojen rajusta noususta.

Maapohjan kiinteistöveroprosentin alaraja nousi vuoden alusta 1,3 prosenttiin. Lisäksi hallitus valmistelee uudistusta, jonka tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja.

Lehtinen on jakanut viestipalvelu X:ssä Verohallinnon kaavion, joka osoittaa maksuunpantun kiinteistöveron jyrkän nousun vuosina 1995-2023. Sen mukaan kiinteistöveroa määrättiin viime vuonna 2,1 miljoonalle henkilölle. Summa on noin 2,24 miljardia euroa. Se on noin 165 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

– Pitäkää lompakoistanne kiinni: kiinteistöveron jatkuva kasvu on jo paisuttanut rajusti asumiskustannuksia. Nyt hallitus on pannut kiristyksiin vielä uuden turbovaihteen päälle. 2024 tonttien kiinteistöveroon raju kiristys. Ja pöytälaatikossa uhkaa vielä arvostusuudistuskin, Lehtinen kirjoittaa.

– Kaikeksi onneksi eduskunta edellytti tonttiveron pakkokiristyksen hyväksyessään, että sen vaikutukset huomioidaan, kun arvioidaan mahdollisesta arvostamisuudistuksesta aiheutuvien muutoksien kohtuullisuutta kiinteistön omistajile, hän viittaa eduskunnan valtiovarainministeriön mietintöön.

LUE MYÖS:

Verojohtaja varoittaa kiinteistöjen omistajia – ”tätä kukaan ei ymmärrä edes pelätä”