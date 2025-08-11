Pitäisikö perinnöt käyttää hoivaan? Kansanedustajalta suora vastaus

Pitäisikö vanhukset velvoittaa myymään omaisuuttaan, jotta heidän hoivamenojaan saadaan katettua, pohditaan muun muassa Helsingin Sanomien artikkelissa.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi peräänkuulutti elokuun alussa, että etenkin keski- ja hyvätuloisia tarvitaan talkoisiin ja yksityistä varallisuutta tulisi käyttää nykyistä enemmän julkisen rahoituksen rinnalla hyvinvoinnin ja hoivan turvaajana. Ahosniemen mukaan ei ole järkevää, että ”suomalainen on rikkaimmillaan kuolinpäivänsä aamuna”.

Tällä hetkellä hoivakodit veloittavat maksuina osuuden asiakkaan nettotuloista. Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) sanoo X-päivityksessään vastustavansa ideaa ikäihmisten omaisuuden realisoimisesta.

– Jättäkää vanhusten omaisuus rauhaan! Mitä hyötyä on opiskella, tehdä työtä ja ponnistella koko ikänsä, jos valtio lopulta vie kaiken, ja saman hoivan saa, vaikka ei tekisi mitään? Omaisuuden realisointi hoivamaksuihin on kuolleena syntynyt ajatus!

Kauman mukaan valtion tehtäviä pitää karsia.

– Seuraavat hallitukset tulevat huomaamaan, että niillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin määritellä, mitkä ovat valtion ydintehtäviä ja mitkä taas eivät ole, hän toteaa ketjussa.

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo HS:ssä, että varallisuuteen perustuva hoivamaksujärjestelmä olisi vaikea toteuttaa oikeudenmukaisesti. Lisäksi varallisuuserot ovat jo valmiiksi pienet, joten niiden kaventaminen entisestään olisi tuskin tarkoituksenmukaista.

Kotamäen mukaan hyvinvointivaltion palvelulupausta on kuitenkin pakko tarkastella väestön ikääntyessä ja julkisen talouden paineiden kasvaessa.