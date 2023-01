Pitäisikö kiinalaismatkailijoilta vaatia koronatestiä? Näin vastaa ministeri Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) suhtautuu toistaiseksi luottavaisin mielin, että EU-tasolla kyetään löytämään ratkaisuja liittyen Kiinan koronatilanteeseen ja vaatimuksiin sieltä saapuvien matkailijoiden koronatestauksesta.

– Varovaisuusperiaatetta noudattaen monet isot EU-maat ovat jo tuohon ratkaisuun päätyneet. Tuoreimpana nyt myös Ruotsi on päätymässä siihen, että kiinalaisilta matkailijoilta tarvittaisiin ennakkotestitodistus. Meidän osaltamme ratkaisuja on mahdollista saada jo huomenna EU-tasolla, kun EU:n kriisinhallintamekanismi ja sen edustajat kokoontuvat virkamiestasolla päättämään näistä asioista. Suomesta paikalla on suurlähetystön väki ja sen raporttia sitten odottelemme. On odotettavissa, että myös EU tulee esittämään huomenna tiukempia toimia, Kiuru arvioi Verkkouutisille.

– Varmasti EU-tasolla tullaan huomenna käymään keskustelua nimenomaan tästä ennakkotestitodistuksesta, johon jo monet maat ovat ryhtymässä. Keskusteluun nousee varmasti myös satunnaistestaus tiedon hankkimiseksi, virussekvensoinnin lisääminen sekä mahdollinen maskivaatimus lennoille, jotka lähtevät Kiinasta.

Mikä on oma kantasi siihen, pitäisikö Suomen ryhtyä vaatimaan Kiinasta tulevilta matkailijoilta negatiivista koronatestitulosta?

– Terveysturvallisuusnäkökulmasta on olennaista, että ryhdymme toimiin ja varovaisuusperiaatetta noudattaen esimerkkejä siitä, mitä voitaisiin tehdä, on monia. Oletan, että EU pystyy huomenna yhteisesti sopimaan toimista ja tämä vie tietysti asiaa sitten eteenpäin. Jos EU ei johtopäätöksiä pysty tekemään, Suomessa on oman arvion paikka.

– Itse olen varsin vakuuttunut siitä, että yhteisiä päätöksiä on luvassa. Jos näin ei syystä tai toisesta tapahdu, sitten meidän on katsottava Suomessa omia toimia. Miten me varaudumme siihen, että tilanne otetaan varovaisuusnäkökulmasta haltuun. On tärkeää, että pidämme kiinni periaatteesta, jonka mukaan terveysturvallisuustoimet rajoilla ovat aina ensisijaisia, jottei kotimaassa ajauduttaisi lisätoimiin.

EU:n tartuntatautivirasto (ECDC) ei ole toistaiseksi suositellut Kiinasta saapuvien matkailijoiden testaamista. Myöskään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole pitänyt matkustusrajoituksia tarpeellisina. Mitä vastaat tähän?

– EU:ssa näissä terveysturvallisuustoimissa on ollut monenlaisia näkökulmia kautta linjan ja on selvää, että THL on myös korostanut, että tautia on meillä jo niin paljon, etteivät lisätartunnat tässä suhteessa tee enää merkittävää lisää. Itse katson asiaa samasta näkökulmasta, mutta päädyn vähän toisenlaiseen johtopäätökseen. Meillä koronavirustilanne aiheuttaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollossa todella kovaa kuormitusta emmekä kaipaa tähän päälle vielä uutta virustyyppiä. Siksi olisi minusta tärkeää, että sitoudumme mieluummin tiukempiin terveysturvallisuustoimiin rajoilla kuin että joutuisimme Suomen sisällä tekemään tiukempia ratkaisuja.