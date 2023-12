Pitääkö tulijoita työntää takaisin Venäjälle? Pekka Toveri MTV:llä: Tähän on oltava valmius

Vaikka itärajan rajanylityspaikat on suljettu, turvapaikkahakemus on kansainvälisten velvoitteiden mukaan otettava vastaan kaikilta, jotka ovat tavalla tai toisella päässeet rajan yli käyttämättä väkivaltaa.

– Suomen tulee olla valmis käännyttämään ihmisiä takaisin Venäjälle, vaikka se rikkoisi kansainvälisiä velvoitteita, sanoo kansanedustaja, entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok.) MTV:n Uutisextrassa.

Hänen mukaansa Venäjä pelaa pitkää peliä. Se voi ajaa toiminnan alas viikoiksi, kuukausiksi tai vuodeksikin, ja palata asiaan jälleen, kun Suomessa lasketaan valmiutta.

Rajavartiolaitos on varoittanut ilmiön laajenemisesta maastorajoille. Pekka Toveri uskoo tilanteen pysyvän talven ajan rauhallisena.

– Kesällä, kun maastossa liikkuminen on helpompaa, Venäjä voi pahimmillaan alkaa ohjata tulijoita myös Suomen maastorajalle eli virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolelle, Toveri varoittaa.

Näin on käynyt muun muassa Puolassa, Liettuassa ja Latviassa, joiden rajoilla Valko-Venäjän hybridioperaatio on jatkunut yli kahden vuoden ajan.

Ihmisiä on kuitenkin työnnetty takaisin Valko-Venäjän puolelle, ja turvapaikkahakemuksia ei ole otettu vastaan. Kyseessä on niin sanottu push back -toiminta, jonka on tulkittu rikkovan kansainvälisiä velvoitteita. EU-maat ovat kuitenkin antaneet toiminnalle hiljaisen hyväksynnän.

Toverin mielestä myös Suomen pitää olla tarvittaessa valmis push back -menettelyyn, jos turvapaikanhakijoita alkaa pyrkiä suuria määriä maastorajojen yli.

– Kansainväliset sopimukset on tehty aivan toisenlaiseen maailmaan. Sellaiseen, jossa suurvallatkin noudattivat sopimuksia ja sääntöjä, hän toteaa.