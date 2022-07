”Pitääkö Kreml tätä sotana vasta kun päästään Josif Stalinin tappioihin?”

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak kommentoi Twitterissä Venäjän presidentti Vladimir Putinin torstaina duumassa esittämiä kovia väitteitä, joiden mukaan ”Venäjä on hädin tuskin päässyt alkuun sotilasoperaatiossaan Ukrainassa”.

– 37 000 kuollutta venäläissotilasta. Yhteensä 98 000–117 000 ihmishenkeä on menetetty loukkaantuneet mukaan lukien. 10 kenraalia on eliminoitu. 1 605 panssarivaunua, 405 lentokonetta/helikopteria on romutettu, Podolyak listaa.

– Eikö Venäjä ole vielä alkanut taistella? Pitääkö Kreml tätä sotana vasta siinä vaiheessa, kun päästään Stalinin lukuihin – 20 miljoonaa menetettyä ihmishenkeä, hän kysyy.

Ukrainan väitteitä Venäjän kärsimistä tappioista ei ole voitu vahvistaa itsenäisistä lähteistä.

