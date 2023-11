Pitääkö diktaattorin kanssa neuvotella? Millaista rauhanvälitystä tarvitaan?

Presidentti Martti Ahtisaaren (1937-2023) perustama konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Institute järjesti maanantai-iltana Ilta-Sanomien ja Politico-julkaisun kanssa rauhantentin presidentinvaalin kärkiehdokkaille. Yhtenä kysymyksenä ehdokkailta kysyttiin, millaista rauhanvälitystä ja kenen toimesta Ukrainaan aikanaan tarvittaisiin.

Kokoomuksen presidenttiehdokas ja CMI:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubb totesi Martti Ahtisaarella olleen tapana valita konfliktit, joissa hän oli rauhaa välittämässä.

– Hänen tapanaan oli myös ikään kuin tuoda ne kaikki osapuolet saman pöydän ääreen, ja sitoa ne siihen rauhansopimukseen. Hän ei uskonut tällaisiin väliaikaisiin ratkaisuihin, Alexander Stubb kuvaili.

– Tiukassa paikassa hän oli valmis myös lyömään niin sanotusti nyrkkiä pöytään.

Stubbin mukaan Ukrainan sodan kohdalla on kuitenkin muutama suurempi ongelma. Sota on myös osa laajempaa geopoliittista peliä Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Mukaan rauhanvälitystehtäviin on tulossa keskisuuria valtioita kuten Saudi-Arabiaa ja muutamia muita.

Suurin ongelma Stubbista on se, että monenkeskiset instituutiot eivät enää ole mukana rauhanvälityksessä samalla tavalla kuten aiemmin.

– YK ei ole lähettänyt edustajaa rauhanvälitystehtävään. Se ikää kuin heikentää kokonaisdiilin syntymistä. Siinä mielessä olemme aika erilaisessa tilanteessa kuin 90-luvulla, koska Bosnian kohdalla väkisin puskettiin rauha, Stubb totesi.

Alexander Stubbin mukaan ”Daytonin (rauhan)sopimuksesta voidaan olla mitä mieltä tahansa, mutta syntyi rauha”. Syyriassa näin ei ole käynyt.

– Ja tällä hetkellä puhutaan Hamasin ja Israelin välisestä sodasta, että se tulee kestämään satoja päiviä, eikä loppua näy myöskään Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan…. Olemme rauhanvälitystoiminnassa jollain tavalla rajoitettuja.

– Ja tämä on hirveän brutaalia sanoa, mutta Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ei välttämättä ollut väärässä kun hän sanoi, että rauha syntyi vain taistelujen jälkeen. Ja siinä tilanteessa me olemme just nyt, Stubb totesi.

Ehdokkailta kysyttiin, pitääkö neuvotella diktaattoreiden ja terroristien kanssa.

– Suora kysymys, suora vastaus. Kyllä. Koska se on ainoa tapa, jolla konflikti lopetetaan, Alexander Stubb vastasi.

– Martti Ahtisaarelle ehdotettiin (Jugoslavian) Belgradissa (sodan aikana), että hän tekee vain päivämatkan Belgradiin ja tulee pois, koska oli niin vaarallista. Sen jälkeen ehdotettiin, ettei hän todellakaan tapaa Slobodan Milosevicia, koska hän joutuisi häntä kättelemään.

– Mikä oli Martin vastaus tähän? Hän jäi yöksi ja oli kameroiden edessä kättelemässä, ja sai loppujen lopuksi rauhan aikaiseksi ja Milosevicin Haagiin tuomioistuimen eteen.

Stubbin mukaan hän ei näe mitään estettä sille, että seuraava presidentti jatkaa Ahtisaaren tiellä rauhanvälitystehtävissä. Stubbin mukaan ”me olemme sellainen maa, joka kykenee sen tekemään, ja jota arvostetaan Martti Ahtisaaren perintöä kunnioittaen”.