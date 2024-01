Jos lapsi valittaa, että kouluruoka on pahaa, kehotatko häntä varastamaan kaverin eväät? Jos työkaverilla on kurjaa, kannustatko häntä kostamaan asiakkaille?

Tällaista kasvatusmallia näkee julkisuudessa yllättävän paljon.

Näyttelijä Amanda Palon mukaan “ruoan varastaminen tulee trendaamaan”. Kuulemma syy on oikeistohallituksen. Jos hallituksen säästöt ovat liian kovia, Palon mielestä tilanteen voi kostaa viattomille ruokakauppiaille.

Ammattiyhdistysliikkeet tekevät aivan samaa. Ne ovat vihaisia hallitukselle, joten ne kostavat pahan mielensä yrittäjille. Edellinen lakko oli joulukuussa, ja seuraava on helmikuun alussa.

“Ei moraali koske minua”

Helsingin Sanomien toimittaja yritti kysyä Palolta, eikö varastaminen ole väärin. Palo vastasi, ettei hän halua lähteä purkamaan moraalia ja etiikkaa. Hänen mielestään ei ole kiinnostavaa, onko varastaminen oikein vai väärin.

Miten kummassa olemme tulleet tilanteeseen, jossa ihmisen ei tarvitse pohtia tekojensa seurauksia tai moraalia? Mitä jos joku kannustaisi ihmisiä samalla tavalla väkivaltaan tai veropetoksiin?

Kun paha kiertää, meille kaikille jää vähemmän

Tätä ajattelutapaa kuvaa parhaiten lause “pistä paha kiertämään”. Siinä ihminen kokee kärsineensä vääryyttä joltakin taholta, ja sitten hän kostaa asian viattomalle sivulliselle kuten kauppiaalle.

Suomalainen ruokakauppias on raatanut, kouluttautunut, työllistänyt, uskonut unelmaansa, ottanut riskin – ja tätä elämäntyötä joku kehtaa käydä pihistämässä. Suomalainen hotelli- ja ravintolayrittäjä on vuosikausia palkannut ihmisiä, kehittänyt tuotteita, rakentanut asiakassuhdetta, ottanut lainaa – ja vastuuton poliittinen lakko aiheuttaa päivässä tuhansien eurojen tappiot.

Varkaudet ja poliittiset lakot ovat vakava riski, joka rakentaa turvatonta yhteiskuntaa. Jos kuka tahansa sivullinen tai yrittäjä voi milloin tahansa joutua koston kohteeksi, olemme vaarallisella tiellä. Varkaudet lisäävät vartijoita, kameroita ja valvontaa. Empatia vähenee ja luottamus heikkenee.

Ne ihmiset, jotka pistävät pahan kiertämään, eivät ymmärrä sahaavansa meidän kaikkien yhteistä oksaa. Varastetut tavarat nostavat elintarvikkeiden hintoja. Lakkoilu aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia, konkursseja ja työttömyyttä. Kukaan ei voita, vaan kaikki häviävät.

Laita mieluummin hyvä kiertämään

Hyvän tekeminen toisille ihmisille lisää tutkitusti onnellisuutta: kun annamme jotain toisille, saamme kokea merkityksellisyyden tunteita. Sen sijaan kostaminen tekee ihmisen katkeraksi. Kostaminen on toiselta pois ottamista, ei kenellekään minkään antamista.

Kun näet jonkun varastavan, puutu asiaan. Jos tilanne näyttää vaaralliselta, ilmoita vartijalle. Lahjoita ruokaa Hurstille, osta ruokakassi opiskelijalle, tarjoa kyytiä palelevalle. Kun hyvä kiertää yhteiskunnassa, se lisää yhteisöllisyyttä ja luottamusta.

On selvää, että Suomessa on liian paljon pienituloisia. Heitä pitää pyrkiä auttamaan poistamalla kannustinloukkuja ja madaltamalla työn verotusta ja työvoiman lisäkuluja. On loukkaavaa Palolta edes vihjata, että pienituloiset olisivat muka pakotettuja moraalittomaan toimintaan. Pötypuhetta.

Varkauspuheet eivät auta pienituloisia lainkaan. Sen sijaan vähävaraiset tarvitsevat enemmän vaihtoehtoja, ja Suomi tarvitsee enemmän yrittäjiä ja työpaikkoja.

Meillä jokaisella on mahdollisuus valita: haluammeko laittaa hyvän vai pahan kiertämään?