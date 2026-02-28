Pilvi voi olla Euroopan oman puolustuksen suurin harmi

Vaikka Euroopan on vaikea irrottautua nopeasti tai kokonaan Yhdysvaltojen puolustus- ja teknologiateollisuudesta, uusi järjestys tekee tuloaan, kirjoittaa Defense One. Vuosikymmenien mittainen riippuvaisuus Yhdysvaltojen asevoimista ja teollisuudesta ei kuitenkaan ole helposti pois pyyhittävissä, vaikka Euroopan johtajat puhuvatkin mielellään digitaalisesta suvereniteetista ja strategisesta autonomiasta.

Eurooppalaisten yhtiöiden osuus maailman puolustusvälinekaupasta on vajaa neljännes, kun yhdysvaltalaisten osuus on lähes puolet. Eurooppa ostaa noin puolet puolustusvälineistään Yhdysvalloista, ja osuus on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana, kertoo konsulttiyhtiö McKinseyn tuore raportti.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Suurin aukko Euroopan suunnittelemassa teknologisessa riippumattomuudessa saattaa tällä hetkellä olla pilvi. Hajautettu laajamittainen tietovarasto on olennainen puolustusteollisuudelle, nykyaikaisille asejärjestelmille, sotilasoperaatioille ja yhteiskunnan kriisinkestävyydelle. Se on elintärkeä autonomisille järjestelmille ja työkaluille, jotka hyödyntävät generatiivista tekoälyä ja suuria kielimalleja.

Joulukuussa ilmestyneen Euroopan komission European Tech Insights 2025 -raportin mukaan noin 80 prosenttia Euroopan pilvipalveluihin suunnatuista kustannuksista maksetaan yhdysvaltalaisyrityksille. Tälle ei ole vaihtoehtoa aivan lähitulevaisuudessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

EU:n Digitaalisia verkkoja koskevan säädöksen astuttua voimaan käyttäjät saavat omistusoikeuden laitteidensa luomaan dataan ja siirtyminen eurooppalaisiin pilvipalveluihin kuitenkin helpottuu. Niiden yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden, jotka haluavat pysyä Euroopassa, täytyy sen jälkeen luoda EU-perustainen tai ainakin EU-yhteensopiva versio omista tuotteistaan, ja niiden täytyy toimia ja varastoida datansa Euroopassa sijaitsevissa datakeskuksissa.

Myös sotilasteknologiasta on tulossa eurooppalaisempaa – kiitos Ukrainan. Vaikka Euroopan hallitukset haluaisivat mieluummin ostaa eurooppalaisia tuotteita, Euroopan puolustusalan yhtiöt ovat olleet hitaita vastaamaan kysyntään verrattuna yhdysvaltalaisiin kilpailijoihinsa.

Mutta Ukraina on näyttänyt, miten toimitaan nopeammin muun muassa kehittäessään ja massavalmistaessaan torjuntadrooneja. Nopea toiminta on tarttuvaa, mistä yhtenä osoituksena on brittiläissaksalaisen Hypersonican pikavauhtia kehittämä hypersooninen ohjus. Vuodesta 2022 vuoteen 2025 Euroopan sijoitukset puolustusteknologiaan ovat 13-kertaistuneet, kun Yhdysvalloissa ne ovat vain kaksinkertaistuneet.