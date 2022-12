Pilvet kuin aallot – erikoinen sääilmiö kuvissa

Yhdysvalloissa Wyomingin osavaltiossa on ihmetelty harvinaista pilvimuodostelmaa, jonka sanotaan muistuttavan meren aallokkoa.

Ilmiö havaittiin Sheridanin kaupungin lähettyvillä Bighorn-vuorten yllä.

BBC:n mukaan kyseessä olivat Kelvin-Helmholtz-pilvet, jotka ovat murtuvan aallon muotoisia ulokkeita pilven ylä- tai alapinnassa. Ilmatieteen laitos kertoo ilmiön muodostuvan paikoissa, joissa tuulen nopeus kahdessa eri ilmakerroksessa eroaa toisistaan suuresti.

Samalla korkeudella on usein myös merkittävä ero kosteudessa tai lämpötilassa. BBC:n meteorologi Matt Taylor pitää kuvia harvinaisen näyttävänä osoituksena Kelvin-Helmholtz-pilvistä.

– Kuten aallot meressä, ilmakehä liikkuu ja reagoi ympäristöönsä. Tässä tapauksessa ilma käytännössä nousee ylös ja kompastuu itseensä, Taylor sanoo.

Paikalliset asukkaat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia Wyomingin ”aaltopilvistä”.

Another view Sheridan Wyoming over the Big Horn Mountains.. pic.twitter.com/TwbtaeLCEB

— Jim Scott (@jms3434) December 6, 2022