Piikki hotellihinnoissa – täällä tavallisesta yöstä joutuu pulittamaan 400 euroa

Matkailun kustannukset ovat olleet viime vuosina jyrkässä nousussa monissa maissa.

Yhdysvaltain New Yorkissa hotellien hinnat ovat nyt ennätystasolla, sillä syyskuussa yhdestä yöstä joutui pulittamaan keskimäärin 417 dollaria eli lähes 400 euroa. Kaupungissa vierailee vuosittain noin 65 miljoonaa ihmistä.

New York Timesin mukaan hintatason odotetaan kohoavan vuodenvaihteen lomakaudella. Times Squaren Hiltonissa yhden yön hinta oli hiljattain 537 dollaria, Manhattanin eteläosissa 414 dollaria ja LaGuardian lentoaseman lähellä 351 dollaria.

CoStar-analytiikkayhtiön mukaan yhtä kalliita hotelleja löytyy Yhdysvalloissa vain Havaijilta.

Tuskallisen korkeiden hintojen ei kuitenkaan ennakoida vähentävän matkailijamääriä, jotka ovat olleet nousussa koronapandemian jälkeen. New Yorkiin ennustetaan saapuvan vuonna 2025 ennätykselliset 68 miljoonaa ihmistä.

Keskihintaisen hotelliyön hintalappu on noussut yli 50 prosentilla vuoden 2020 jälkeen. Matkailijoita on silti riittänyt, sillä New Yorkin hotellien varausaste oli 91 prosenttia syyskuussa.

– En ymmärrä miten normaalit ihmiset voivat mennä sinne erityisesti silloin, jos heillä on lapsia, eräs turisti sanoo amerikkalaislehdelle.

Yhdysvaltain etelärajan kaoottinen tilanne on vaikuttanut myös New Yorkin tilanteeseen. Viime kesänä arviolta 11 prosenttia yhteensä 136 000 hotellihuoneesta oli varattu maahanmuuttajien tilapäismajoitukseen.