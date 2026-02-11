Pieni virhe autossa voi vaarantaa turvallisuuden

Auton tuulilasilla on useita toimintoja, joita emme aina tule edes ajatelleeksi. Autoalan keskusliitto muistuttaa asiasta tiedotteessa.

Tuulilasin läpinäkyvyyden ja suojaavien ominaisuuksien lisäksi se on osa ajoneuvon kantavaa korirakennetta ja autoilijoille tärkein informaatiokeskus ja erittäin tärkeä osa sekä aktiivista että passiivista turvallisuutta.

Tuulilasiin on usein integroitu erilaista tekniikkaa, kuten antureita, sensoreita ja kameroita, joiden toimintaan pienetkin naarmut ja lovet lasin pinnassa saattavat vaikuttaa. Kura, lumi, suola, jää ja huurre lasissa heikentävät tehokkaasti näkymää tuulilasin läpi. Talvisäällä on tärkeää puhdistaa auton tuulilasi sekä sivu- ja takalasit huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä. Tuulilasin puhtaudesta on tärkeää pitää huolta, sillä likaisen tuulilasin raaputtaminen naarmuttaa lasia herkemmin.

Auto- ja liikenneala haluaa muistuttaa autoilijoita tuulilasin merkityksestä liikenneturvallisuudelle erityisesti koulujen hiihtolomakauden käynnistyessä ensi viikolla ja monen perheen suunnatessa autolla hiihtolomaliikenteeseen. Viime vuoden Kirkkaasti turvallisin -tuulilasitarkastusten tulokset olivat huolestuttavia. Tarkastetuista tuulilaseista vain puolet (49,9 prosenttia) oli kunnossa.

– Naarmut ja kiveniskemät tuulilasissa aiheuttavat vastavalossa heijastuksia, jotka haittaavat kuljettajan näkyvyyttä. Renkaiden tapaan tuulilasi on auton kuluva osa, joka on syytä vaihtaa ajoissa, vaikka se ei olisikaan mennyt rikki. Tuulilasia on myös mahdollista korjata, jos lasiin tullut vaurio on pieni, Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg sanoo tiedotteessa.

Autoalan opiskelijat tekevät palveluna autoilijoille ilmaisia tuulilasin kuntotarkastuksia pääsiäisviikonlopun liikenteessä. Autoilija saa tarkastuksesta tositteen, johon on merkitty tuulilasin kuntoon liittyviä asioita, kuten onko tuulilasissa kiveniskemiä, halkeamia tai onko se kulunut.

Kuntotarkastuksia tarjotaan kiirastorstaina 2.4., pitkäperjantaina 3.4. ja pääsiäismaanantaina 6.4.2026 kello 11–18 seuraavilla ABC-asemilla:

Hämeenlinna – ABC Tiiriö

Kauhajoki – ABC Kauhajoki

Lappeenranta – ABC Viipurinportti

Lapua – ABC Lapua

Lohja – ABC Lohja

Loviisa – ABC Kuninkaantie

Oulu – ABC Tupos Liminka

Raisio – ABC Raisio

Salo – ABC Piihovi