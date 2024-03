Pidätysautojen jono videolla, Internetiä rajoitetaan – Näin Moskova iskee Aleksi Navalnyin hautajaisiin

Vankeudessa kuollut venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi haudataan tänään Moskovassa. Viranomaisten on pelätty puuttuvan hautajaisiin ja niiden aikana mahdollisesti tapahtuviin mielenilmauksiin kovalla kädellä.

Hautajaiset järjestetään Moskovan Marjinon alueella, missä Navalnyi aikanaan asui. Poliisi on aidannut reitin Marjinon metroasemalta Borisovin hautausmaalle ja hautajaiskirkon luo on tuotu suuri määrä poliisin pidätysautoja. Sellaisiin on tavallisesti koottu esimerkiksi mielenosoituksissa kiinni otettuja henkilöitä.

Esimerkiksi oppositiomedia Mediazona on julkaissut alla näkyvän videon, jolla näkyy pidätysautojen jono matkalla hautausmaan luo. Toisella alta löytyvällä videolla näytetään valtava määrä aitoja, joilla viranomaiset rajaavat reitin kirkolta hautausmaalle.

Mediazonan mukaan viranomaiset vaikuttavat myös pyrkivän rajoittamaan Internetin käyttöä kirkon lähellä. Insider kertoi jo aiemmin, että kirkolle on tuotu viestijärjestelmä, joka on varattu vain viranomaisten käyttöön.

Toimittajan kysymykseen tavan kansalaisten mobiililaitteiden käytön rajoittamisesta vastattiin kylmäävästi.

– Se riippuu teistä, poliisin kerrotaan todenneen.

Moskovan toimilla pyritään mitä ilmeisimmin pelottelemaan ihmisiä olemaan osallistumatta hautajaisiin sekä rajoittamaan hautajaisista sosiaalisessa mediassa jaettavia sisältöjä. Kreml iski jo aiemmin kovalla kädellä Navalnyin muistotilaisuuksiin. Monia oppositiovaikuttajan muistolle kukkia jättäneitä venäläisiä on pidätetty.

