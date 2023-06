”Pian venäläiset lentokoneet putoavat taivaalta” – kaksi hätälaskua kahdessa päivässä

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja Vladimir Putinin ykkösviholliseksi kutsuttu sijoittaja Bill Browder kommentoi Twitterissä uutista, jonka mukaan kaksi venäläistä matkustajalentokonetta on joutunut tekemään hätälaskun lyhyen ajan sisään Venäjällä.

– Näyttää siltä, että pakotteet alkavat purra. Pian venäläiset matkustajalentokoneet putoavat taivaalta, hän sanoo.

Venäläinen Suhoi Superjet-100 -kone teki hätälaskun Siperiassa sijaitsevaan Irkutskin kaupunkiin 15. kesäkuuta ilmastointijärjestelmän toimintahäiriön vuoksi. Kyydissä oli 54 matkustajaa, kertoo Radio Free Europe.

Kaksi päivää aiemmin toinen samanlainen SS-100-kone teki hätälaskun Samaran kaupunkiin moottoriongelman vuoksi.

Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle pakotteita sen jälkeen, kun Moskova aloitti viime vuoden helmikuussa laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainassa.

Venäjän ilmailualan kerrotaan joutuneen vähentämään matkustajalentokoneiden tuotantoa pakotteiden aiheuttaman varaosien puutteen vuoksi.

Another Sukhoi Jet Makes Emergency Landing In Russia, Second In Two Days. Looks like sanctions are starting to bite. Pretty soon Russian jets will be falling from the sky. https://t.co/v5GYVAdmjK

— Bill Browder (@Billbrowder) June 15, 2023