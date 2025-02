Pia Kauma: Olisi hyvä, jos tutkijat ja muut asiantuntijat laittaisivat jäitä hattuun

Tampereen yliopiston professori Tuomas Forsberg ehdotti Helsingin Sanomien mukaan ulkoasiainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa puolustusselonteon uudelleenarviointia. Syynä on muuttunut turvallisuustilanne.

Osia puolustusselonteosta olisi kirjoitettava uudelleen muuttuneen turvallisuus¬poliittisen tilanteen vuoksi, esittää Forsberg ulkoasiainvaliokunnalle toimitetussa lausunnossa.

Hänen mukaansa Turvallisuuspoliittinen ja kansainvälinen tilanne on muuttunut niin rajusti, että selonteko, joka on valmisteltu ennen kuin Donald Trump aloitti toisen presidenttikautensa tammikuussa, ei ole täysin ajan tasalla.

Viime aikoina Suomen puolustuspolitiikan perusratkaisu on ollut vahva kansallinen puolustus ja sotilasliitto Naton jäsenyys. Yhdysvaltain politiikassa nähdyt viimeaikaiset rajut käänteet voivat kuitenkin aiheuttaa seurauksia myös Suomen turvallisuus-tilanteeseen.

Puolustusselonteko vaatisi Forsbergin mukaan uusia tulkintoja tai keskustelua useamman kohdan osalta. Näitä ovat esimerkiksi turvallisuusympäristön kuvausta koskeva osuus ja rapautunut Nato-pelotteen tilanne.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma kehottaa viestipalvelu X:ssä, että ”nyt olisi hyvä, jos tutkijat ja muut asiantuntijat laittaisivat jäitä hattuun”.

– Suomen ja Euroopan maiden on vain satsattava enemmän puolustukseen. Se on ollut USA:n vaatimus jo pitkään. Siinä ei ole mitään uutta, mutta nyt on muutettava puheet teoiksi. Ja niin Suomi myös tekee, Kauma toteaa.