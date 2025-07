Etyjiä on Pia Kauman mukaan uudistettava

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) johti puhetta viimeistä kertaa yleiskokouksen vuosikokouksessa Portossa, Portugalissa 29.6.–3.7.

Kauman mukaan Etyjin toimintaa on uudistettava ja parlamentaarista diplomatiaa on lisättävä.

– Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen on valmistauduttava rauhan solmimiseen Ukrainassa. Rauhan jälkeen Etyjin on osaltaan varmistettava, että rauhansopimuksen ehtoja noudatetaan. Demokraattisten vaalien järjestämistä ja valvomista Ukrainassa tulee tukea. Silloin on meidän aikamme toimia, Kauma sanoo tiedotteessa.

Järjestön on myös jatkettava siltojen rakentamista osallistujamaiden välillä, Kauma korostaa.

– Etyjin perustaneen Helsingin päätösasiakirjan hengessä meidän tulee keskustella myös niiden kanssa, jotka ovat kanssamme eri mieltä. Muuten Etyj menettää merkityksensä.

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous järjesti Kauman kaudella ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana kansainvälisenä järjestönä puheenjohtajiston kokouksen Kiovassa talvella 2025.

– Kokous Kiovassa oli symbolinen ja vahva viesti: Ukraina on yksi meistä ja me tuemme heitä, Kauma sanoo.

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on Kauman aloitteesta alkanut järjestää parlamentaarikoiden vierailuja maihin, joissa Etyj rakentaa demokratiaa ja oikeusvaltiota yhteistyössä hallitusten kanssa. Näitä kenttäoperaatioita on 12.

Vierailut lisäävät parlamentaarikkojen tietoutta järjestön kenttätyöstä ja tukevat kenttäoperaatioiden toimintaa. Keski-Aasian maat ovat lähentäneet yhteistyötään Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa ja toistensa kanssa etenkin vesi- ja ilmastonmuutoskysymyksissä.

Järjestö on myös keskustellut Lähi-Idän tilanteesta, ja järjestänyt kaksi korkean tason vierailua Israeliin ja Länsirannalle, saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan siitä miksi sotaa käydään, ja mitä sen lopettamiseen tarvitaan.

– Humanitaarista apua Gazaan ei saa estää ja siviilejä, erityisesti lapsia, on suojeltava. Tästä olemme kaikki yksimielisiä.

Kauman seuraajaksi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana valittiin espanjalainen Pere Joan Pons.

Kauma rohkaisi seuraajaansa ja koko yleiskokousta olemaan kunnianhimoisia työssään.

– Moni kauteni aikana tapaamani on sanonut, että jos Etyjiä ei olisi olemassa, se pitäisi keksiä. Järjestön työtä on kuitenkin edelleen vahvistettava niin, että epäilijätkin näkevät sen työn välttämättömyyden.