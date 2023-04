Petteri Orpo Ylen ennusteesta: Tärkeintä on laittaa talous kuntoon

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo puolueen eduskuntavaalien tuloksen olevan todella hyvä, jos Ylen julkaisema ennuste pitää paikkansa.

Ennusteen mukaan kokoomus olisi saamassa 48 paikkaa tulevaan eduskuntaan. Perussuomalaiset saisi 46 ja Sdp 43 paikkaa.

– On ollut tasaisen oloista, mutta tämä tulos olisi todella kova. Se olisi vahva mandaatti meidän politiikallemme, Petteri Orpo sanoi Ylelle.

Kokoomusjohtaja kiitti puolueen äänestäjiä, ehdokkaita ja vaalityöntekijöitä. Hän muistutti, että äänistä on laskematta vielä noin 30 prosenttia.

– Olemme olleet aika varmoja siitä, että viestimme on otettu hyvin vastaan. Meillä oli upeat ehdokkaat ja nousujohteinen kampanja. Jotain erityistä on ollut ilmassa. Jos tämä tulos pitää, niin kyseessä on todella vahva vaalivoitto, Orpo totesi.

Hän huomautti hallituspuolueiden kokonaiskannatuksen laskeneen merkittävästi. Oppositiopuolueet ovat sen sijaan saaneet luottamusta äänestäjiltä.

– Tärkeintä on korjata Suomen asiat, luoda talouskasvua ja ihmisille töitä. Ykkösasia on talouden laittaminen kuntoon, Petteri Orpo totesi.