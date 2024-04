Petteri Orpo Ylellä: Voi kunpa tämä olisi aloitettu aikaisemmin

Hallitus päätti kehysriihessä uusista kolmen miljardin euron sopeutustoimista. Taustalla on huoli Suomen joutumisesta EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) kertoi Ylen A-studiossa, että esimerkiksi hallituksen päättämä yleisen arvonlisäveron korotus tulee voimaan jo tämän vuoden puolella.

– Se on paras ja nopein keino myöskin siihen, että saamme tämän vuoden alle sen EU:n edellyttämän alijäämätavoitteen.

Petteri Orpon mukaan muut säästölait valmistellaan siten, että ne ovat ensi vuoden alusta lähtien voimassa.

Pääministeri sanoi myös, että hallitus ei joutune enää päättämään lisäsäästöistä. Nyt tehdyillä päätöksillä hallitus sopeuttaa julkista taloutta yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla vaalikauden aikana.

– Tämä riittää, jos ei tule yllätyksiä ja uusia shokkeja maailmalta, Petteri Orpo sanoi.

– Lyhyellä aikavälillä nämä ovat kipeitä päätöksiä. Olen sinäänsä pahoillani, että joudumme tämmöisessä ajassa tekemään näitä päätöksiä. Näillä on kuitenkin tarkoitus. Kun saamme samaan aikaan kasvun käyntiin, huominen on parempi. Teemme tätä, jotta suomalaisilla on luottoa tulevaisuuteen. Pidämme tämän maan turvallisena, täällä on työtä ja tulevaisuutta.

Pääministerin mukaan nyt tehdyillä päätöksillä julkista taloutta saadaan vihdoin vahvistettua.

– Tämä toimii. Voi kunpa tämä olisi aloitettu aikaisemmin.