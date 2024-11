Petteri Orpo: Teemme työtä jotta suomalaisilla olisi työtä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tuli torstaiselle eduskunnan kyselytunnille myöhässä ja pyysi sitä istuntosalilta anteeksi. Hän saapui paikalle pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokouksesta Tukholmasta.

Orpolta kysyttiin suomalaisten yritysten pärjäämisestä.

– Hallituksen terveiset niin yrittäjille kuin suomalaisille perheille ovat, että me teemme niitä asioita jotta yrityksillä olisi tulevaisuudenuskoa, että voisi kasvaa Suomessa, voisi investoida, voisi palkata ihmisiä. Sitä kautta meidän viestimme perheille, suomalaisille kodeille on, että teemme työtä jotta heillä olisi työtä ja toimeentuloa, Petteri Orpo vastasi.

Hallituksen kaikki uudistukset tähtäävät hänen mukaansa nimenomaan siihen, että olisi kasvua, työpaikkoja, yritystoimintaa ja verotuloja.

– Niillä verotuloilla pidetään tärkeitä palveluita yllä. Pidetään huolta heikommista. Rakennetaan kestävää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

– Meillä on aivan selkeä suunnitelma, selkeä hallitusohjelma ja me viemme sitä eteenpäin.

Pääministerin mukaan ”tilanne ei ole ollenkaan niin toivoton”. Ensi vuodelle ennustetaan 1,5-2 prosentin talouskasvua.

– On paljon merkkejä, että tämä on lähdössä parempaan suuntaan – ja nyt vähän myöskin toivoa sinne koteihin, Orpo toivoi edustajien viestiksi.

Hallituksen kehysriiheen on Orpon mukaan tulossa Risto Murron työryhmän valmistelemia keinoja, joilla saadaan entistä enemmän kasvua kaiken sen päälle, jota hallitus on jo tehnyt.

– Vaikutusarviot on tehty, toisin kuin opposition vaihtoehdoissa, joissa ei ole mitään logiikkaa. Joissa itse puolitoista vuotta haukutut toimet on kuitenkin jätetty olemaan voimaan.

Petteri Orpo huomautti, että ”kaiken haukkumisen jälkeen” myös sosialidemokraatit, vihreät ja keskusta haluavat nostaa arvonlisäveroa. Sen korotus menee hänen mukaansa kaikkein tasaisimmin yhteiskuntaan, ja sillä on kaikkein pienin yrittäjyyttä ja työllisyyttä haittaava vaikutus.

– Me emme voi tässä tilanteessa kiristää yrittämisen verotusta, koska me tarvitsemme yrityksiä. Me emme voi emmekä halua kiristää palkansaajien verotusta, emme missään tuloluokassa, koska se olisi pois ihmisten ostovoimasta.

– Hallitus tekee vastuullisesti vaikeita päätöksiä. Me säästämme, mutta samaan aikaan luodaan uskoa tulevaisuuteen. Panoksia peruskouluun, tutkimukseen, innovaatioihin ja tuotekehitykseen, joilla luodaan pohjaa tulevaisuuden kasvulle.