Petteri Orpo täydessä sotilasvarustuksessa, ”moderni johtajuus välittyi”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vieraili Uudenmaan prikaatissa tutustumassa Merivoimiin ja harjoitustoimintaan.
– Oli hienoa nähdä, miten korkeatasoista suomalainen varusmieskoulutus on edelleen. Pääsin itsekin osallistumaan pieneen osaan harjoitusta varusmiesten rinnalla. Moderni johtajuus välittyi myös voimakkaasti harjoituksen eri osioissa, Orpo kertoo Instagramissa.
Orpo on jakanut kuvia, joissa hänellä on päällään maastopuku ja taisteluvarustus. Pääministeri ampuu myös rynnäkkökiväärillä.
– Lisäksi sain katsauksen Merivoimien ajankohtaisista kysymyksistä ja toiminnasta. Kansallinen ja kansainvälinen toiminta kulkevat käsi kädessä, kuten Nato-aikana pitääkin.
– Kiitokset Uudenmaan prikaatille ja Merivoimille järjestelyistä.
Näytä tämä julkaisu Instagramissa