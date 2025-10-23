Petteri Orpo tapasi Volodymyr Zelenskyin

Pääministeri Petteri Orpo ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat tänään Brysselissä. Kahdenvälinen keskustelu käytiin Eurooppa-neuvoston yhteydessä.

Orpo kertoi Zelenskyille Suomen osallistuvan sadalla miljoonalla eurolla Naton koordinoimaan Purl-aloitteeseen (Prioritized Ukraine Requirements List).

Pääministeri Orpo korosti presidentti Zelenskyille myös, että Suomi tekee aktiivisesti töitä EU-tasolla Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämiseksi Ukrainan hyväksi.

– Venäjä tuhoaa järjestelmällisesti erityisesti Ukrainan energiaverkkoa talven lähestyessä. Suomi auttaa liittolaisten kanssa Ukrainaa puolustautumaan ja torjumaan Putinin hyökkäystä siviili-infrastruktuuria kohtaan. Vain voima pysäyttää Venäjän, Orpo sanoi Brysselissä.

– Zelenskyi kiitti suomalaisia muun muassa siitä, että tuemme Ukrainaa laajasti, ja että osallistumme aseiden hankintaan ukrainalaisten tarpeisiin. Suomi ja Ukraina tiivistävät yhteistyötä muun muassa puolustusteollisuudessa ja väestönsuojelussa, Orpo kertoi.

EU pääsi sopuun myös Venäjän vastaisesta 19. pakotepaketista. Orpo totesi, että kokonaisuutta tukee Yhdysvaltojen ja Britannian ilmoitus sanktioida venäläisiä öljy-yhtiöitä.

– Sen lisäksi, että tuemme Ukrainaa, meidän on pyrittävä horjuttamaan Venäjän sotataloutta. Vahvat pakotteet ovat tässä voimakas työkalu, pääministeri sanoi.

EU:n valtiojohtajat ovat käsitelleet Eurooppa-neuvostossa muun muassa Ukrainan tukemista ja Euroopan puolustuksen vahvistamista.