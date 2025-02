Petteri Orpo: Tämän vuoksi olemme oikealla asialla

Noin tuhat kokoomusaktiivia osallistui viikonloppuna puolueen vaaliristeilyyn Suomenlahdella. Lauantain illanvietossa puoluejohtaja Petteri Orpolta kysyttiin puolueen kunta- ja aluevaalitunnuksesta ”Oikealla asialla”.

Mistä mukana olijat tietävät, että ovat oikealla asialla?

– Me olemme oikealla asialla siksi, että yhdessä vuosia sitten – kun jäimme oppositioon, muistaako joku sen kauhean ajan? Mutta se teki meille hyvää, Petteri Orpo aloitti vastauksensa.

– Se pakotti meidät miettimään. Muistan kun lähdimme kiertämään: puhuttiin yhdessä siitä, miksi kokoomus on olemassa. Mihin meitä tarvitaan?

– Me juteltiin ja me puhuttiin, ja me löydettiin se voima ja tahto, meidän arvot joihin me uskotaan. Siihen, että suomalainen hyvinvointi voi perustua vain työntekoon ja yrittämiseen. Ei velkaan eikä veroihin, vaan työhön ja yrittämiseen.

Orpon mukaan tuolloin maata kiertäessä puhuttiin, että tasa-arvoinen ja kestävä Suomi perustuu ”vain osaamiseen, korkeaan osaamiseen, ja siihen, että sieltä osaamisesta kasvavat ne uudet innovaatiot, joiden varaan me rakennamme suomalaisen tulevaisuuden, jolla hoidamme ja huolehdimme lapsemme”.

– Kun mietin näitä, ei tarvitse enää todistaa kenellekään, miksi me ollaan oikeassa. Koska millään muulla tämä maa ei pärjää.

– Meillä on oikeat lääkkeet. Ne on kirjoitettu hallitusohjelmaan. Ne viedään nyt eteenpäin, me emme anna yhtään periksi. Me ollaan oikeassa, Orpo päätti.