Petteri Orpo talouden ennusteista: Emmekö muka pysty samaan kuin muut Pohjoismaat?

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Suomea viedään tällä hetkellä väärään suuntaan.

– Kun katson EU-komission ennusteita, että tänä vuonna Suomen talous kasvaa kolmanneksi hitaimmin EU:ssa ja ensi vuonna hitaimmin, niin kyllä minua vähän hävettää, Orpo sanoi kokoomuksen puoluekokouksessa.

– Emmekö me muka pysty samaan kuin muut Pohjoismaat? Olemme me ennen pystyneet. Olemmeko me kadottaneet jotain, Orpo kysyi.

Puheenjohtaja Petteri Orpo esitteli tänään kokoomuksen uuden Suomi oikealle raiteelle -ohjelman, jota käsitellään Kalajoen puoluekokouksessa.

– Tämä on ohjelma siitä, millaisen muutoksen me haluamme saada aikaan, jotta Suomi olisi turvallinen ja hyvinvoiva maa suomalaisille myös 2030-luvulla, Orpo sanoi.

Kokoomuksen uuden poliittisen ohjelman viisi keskeistä sanaa ovat puheenjohtajan mukaan turvallisuus, työ, osaaminen, välittäminen ja kestävä kasvu.

Orpon mukaan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta. Kokoomus haluaa uudistaa sosiaaliturvaa niin, että työn tekeminen kannattaa aina.

– Sosiaaliturvan pitää olla trampoliini, joka ottaa vastaan ja auttaa eteenpäin. Siitä ei saa tulla riippumatto, johon ihminen jää vangiksi, Orpo sanoi.

Kokoomuksen viisi keskeistä tavoitetta Suomelle:

1. Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta.

2. Työ tuo henkistä ja taloudellista hyvinvointia.

3. Halu oppia on mielenkiintoisen elämän perusedellytys.

4. Toimiva turvaverkko palvelee, kannustaa ja huolehtii, ei lamaannuta.

5. Talous kasvaa ja päästöt laskevat, velaksi eläminen loppuu.