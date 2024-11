Petteri Orpo: Talous paranee kohti loppukautta

Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpo (kok.) piirsi kuvaa Suomen talouden ja työllisyyden suunnasta.

– Me elämme todella vaikeaa aikaa. Edelleen Euroopassa soditaan, inflaatio on ollut korkealla, meidän keskeisellä markkina-alueella Keski-Euroopassa Saksassa talous ei kasva odotetulla tavalla. Ja sitten kun meillä on paljon kuormaa…, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta näiden keskellä me viemme eteenpäin määrätietoisesti meidän kasvun hallitusohjelmaamme. Olemme tehneet toimia, jotka valtiovarainministeriön riippumattoman laskelman mukaan tuovat jopa 80 000 työpaikkaa Suomeen. Jos me emme näitä olisi tehneet, niin kuinkahan syvällä mentäisiin?

– Mutta minä kerron iloisen uutisen myös. Talous kasvaa. Suomen talous on kasvanut alkuvuodesta lähtien. Ensi vuodelle ennustetaan 1,5-2 prosentin kasvua, joka on jo EU:n keskiarvoa korkeampi, Orpo lisäsi.

Orpo sanoi uskovansa, että tilanne kääntyy, kun hallituksen toimet alkavat purra.

– Ja kun mennään kohti loppukautta niin tilanne on paljon parempi.

Pääministeri huomautti, että EU:n komissio ja IMF ovat molemmat arvioineet, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan keinot ovat aivan oikeita.

– Tehdään niitä uudistuksia, jotka Suomessa olisi pitänyt tehdä jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Työmarkkinoihin, sosiaaliturvaan, verotukseen, luvitukseen. Me pistämme miljardin tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Paikallisen sopimisen uudistaminen – joka on nyt läpäissyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan – kuuluu Orpon mukaan näihin merkittäviin asioihin.

– Käänne ei tapahdu hetkessä. Toivoisin että myös tämän kauhistelun ja pelottelun ohella tunnustettaisiin ne tosiasiat, että tämä maailma on aika sekaisin… oletteko huomanneet?, Orpo kysyi arvostelevalta oppositiolta epävarmuuksista.

– Olemme tehneet toimia, ja paljon. Ja teemme. Ja kun se kasvu lähtee kunnolla liikkeelle, niin me olemme siinä mukana. Te tulette näkemään, että talous kasvaa, työllisyys paranee, ihmiset saavat työtä ja toimeentuloa.

Petteri Orpo myönsi nähneensä muutama viikko sitten tutkimuksen, jossa hallituksen luottamus ”kieltämättä ei ollut kovin korkea”.

– Mutta opposition luottamus oli vielä huonompi, Orpo nauratti istuntosalia.

Hänen mukaansa hallituksella on vastuu Suomen talouden suunnan kääntämisestä, ja toimia tehdään, vaikka ne eivät olisi suosittuja.

– Meidän täytyy sopeuttaa julkista taloutta, koska me velkaannumme niin hurjaa tahtia. Samaan aikaan tehdään välttämättömiä uudistuksia, jotta saadaan talous kasvuun.

SDP:lla ei Petteri Orpon mukaan sen sijaan ole ainuttakaan toimea, millä he korjaisivat tilanteen.

– Ei ainuttakaan ole nähty. Te sanotte kaikille säästöille ei, kaikille uudistuksille ei, ja samaan aikaan vielä lupaatte rahaa joka paikkaan lisää. Täysin mahdoton ja epäuskottava yhtälö.

Orpo toivoi, että poliitikoilta kuultaisiin myös ”positiivista slangia, eikä näitä heinäsirkkaparvia päivästä toiseen”.

– Meidän taloutemme ennustetaan kasvavan. Tällä hetkellä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, Petteri Orpo huomautti.

– Rakennusteollisuuden mittarit näyttävät ylöspäin, asuntokauppa on virkistynyt, koronlaskuja on tehty keskuspankissa – se parantaa edellytyksiä. Pöydällä on investointihankkeita. Niitä on paljon tullutkin jo eri puolille Suomea. Meillä on todella paljon mahdollisuuksia, ja silloin nämä hallituksen uudistukset alkavat puremaan.

– Siksi olen aivan vakuuttunut, että meidän tilanteemme tulee olemaan paljon parempi lähitulevaisuudessa kuin mitä se on tänään.