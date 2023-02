Petteri Orpo: SDP:n talousohjelmassa on iso ristiriita

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee kovin sanankääntein pääministeripuolue SDP:n tuoretta talouspoliittista ohjelmaa. Orpon mielestä ohjelma on epärealistinen ja ristiriitainen.

– Se on oikein, että he tavoittelevat jopa kuuden miljardin sopeutusta. Mutta se, että he laskevat, että siitä neljä miljardia tehdään työllisyydellä ja kasvulla ilman yhtään tointa – päin vastoin he ovat kiristämässä sadoilla miljoonilla euroilla muun muassa pk-yritysten verotusta, niin tämä yhtälö ei toimi valitettavasti, Orpo sanoo Verkkouutisten Puheenaihe-videohaastattelussa.

SDP katsoo ohjelmassaan, että julkista taloutta tulee vahvistaa ensi vaalikaudella 3,5 – 6 miljardilla eurolla. Puolue linjaa, että tähän pyritään ennen kaikkea työllisyyden vahvistamisen kautta. Lisäksi puolue on varautunut 1-2 miljardin euron sopeutustoimiin. Säästötoimina listataan verosopeutuksen lisäksi muun muassa yritystukia, matkakuluja, tilankäytön tehostamisia ja hankintakuluja.

Orpon mielestä ohjelman isoin ongelma on käytännössä konkreettisten keinojen puute, mitä tulee sen tavoitteisiin 80 prosentin työllisyysasteesta ja vähintään kahden prosentin vuotuisesta talouskasvusta.

– Heiltä puuttuu koko ajan tämä konkreettinen näkemys siitä, miten me saadaan lisää tuloja. Ja tämä on se kaikkein suurin ongelma. Sen lisäksi nämä satojen miljoonien eurojen verojenkorotukset yrittämiseen, pääomien verottamiseen eli investointeihin ja kasvuun – ne lyövät täysillä korville heidän kunnianhimoista tavoitettaan työllisyyden kasvusta.

Petteri Orpon mielestä SDP:n talouspoliittisessa ohjelmassa on näin ollen ”iso ristiriita”.

– Sen lisäksi nämä suorat menosopeutukset – ne ovat jopa pienempiä kuin vasemmistoliitolla, Orpo kuittaa.