Petteri Orpo SDP:n linjasta: Äänestäjien bluffaamista ja huijaamista

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan eduskunnassa ei ole esitetty vaihtoehtoa hallituksen talouspolitiikalle. Orpo puhui maanantaina täysistunnossa budjetin palautekeskustelussa.

– Paitsi vasemmistoliitosta, mutta valitettavasti pidän sitä epäuskottavana, ja se johtaisi täysin hallitsemattomaan velkaantumiskehitykseen, Petteri Orpo sanoi.

– Muuta todellista vaihtoehtoa talouspolitiikalle ei ole esitetty – sellaista, mikä olisi toteuttamiskelpoinen.

Orpo sanoi monta kertaa peränneensä SDP:lta, sitoutuvatko he valtiovarainministeriön määrittelemään yhdeksän miljardin euron sopeuttamistarpeeseen.

– Te olette nyökänneet sille että ”kyllä”. Mutta ette te pysty esittämään sitä, Orpo totesi SDP:lle.

– Kun te olette puolitoista vuotta haukkuneet hallitusohjelman jokaisen säästön, jokaisen uudistuksen, niin nyt te kuittaatte (hyväksytte) ne. Minusta tämä on aikamoista äänestäjien bluffaamista ja huijaamista.

Orpon mukaan ”tämä on bluffi, jota te harrastatte puhumalla täällä päivät pääksytysten toista, ja sitten teidän vaihtoehtonne ovat valtavassa ristiriidassa sen kanssa, puheet ja teot”.

– Teille käy ansiosidonnaisen porrastaminen, ansiosidonnaisen heikentäminen, suojaosan poistaminen, lapsikorotuksen poistaminen. Te kuittaatte 1,5 prosentin arvonlisäveron korotuksen, pääministeri sanoi oppositiosta.

– Koko ajan jatkuvasti upeaa retoriikkaa ja hienoja lauseita, mutta missä on vaihtoehto? Ei missään.

Petteri Orpo totesi, että oppositio on eduskunnassa ”lähestulkoon jokaisen (säästön) täällä haukkuneet ja kulkeneet pitkin kyliä ja kaupunkeja haukkumassa hallituksen esityksiä ja politiikkaa”.

– Te ette ole pystyneet esittämään minkäänlaista uskottavaa työllisyys- ja talouspolitiikkaa, ette kasvupolitiikkaa. Tämä on merkittävä ymmärtää.

Pääministerin mukaan SDP on kuitenkin varmasti nähnyt, että talouden tilanne on huono, velkaantumistahti on aivan liian nopea, yksinkertaisia keinoja ei ole ja rakenteellisia uudistuksia on samaan aikaan tehtävä.

– Tarvitaan niitä kasvua edistäviä toimia. Hallitus tekee niitä koko ajan. Mutta jos esimerkiksi paikallinen sopiminen, joka on yrittämisen kannalta aivan oleellinen, on hyväksytty täällä perjantaina, edustaja (Harry) Harkimo, niin ei se vielä pysty vaikuttamaan. Monet näistä uudistuksista tulevat voimaan nyt tai vuoden alusta.

Hän täsmensi tarkoittavansa opposition vaihtoehdottomuudella sitä, että ”pitäisi olla uskottava vaihtoehto siihen, miten päästään valtiovarainministeriön asettamaan yhdeksän miljardin sopeutukseen ja kestävälle kasvun polulle”.

Orpo siteerasi valtiovarainministeriön arviota. Sen mukaan hallituksen tähän mennessä tekemät työllisyystoimet tuottavat 90 000 työpaikkaa.

– Talouspolitiikan asiantuntijat ovat samaa mieltä hallituksen politiikkatoimien kanssa siitä, että ne ovat oikeita, oikeansuuntaisia. Hallituksen finanssipolitiikan viritys on oikeantasoinen, ja me teemme määrätietoisesti tätä politiikkaa. Me viemme sitä eteenpäin. Me emme anna periksi, koska tämä muutoksen aikaansaaminen on välttämätöntä, jotta — ja vielä kerran — jotta Suomi on hyvinvoiva ja turvallinen maa myöskin tulevaisuudessa. Velkaa ottamalla, veroja korottamalla, yrittäjyyttä rankaisemalla se ei koskaan tule onnistumaan. Me viemme asioita eteenpäin.

– Tämä tänään täällä käsittelyssä oleva budjetti on tämän hallituskauden ja itse asiassa pitkään aikaan kovin säästöbudjetti. Sen jälkeen parempaa on varmasti edessä. Minä uskon muutokseen ja käännökseen ja siihen, että työllisyys lähtee kasvuun ja hyvinvointi pelastetaan, Orpo sanoi.