Petteri Orpo Säätytalolla: Kiista-asioissa tullut huomattavaa lähentymistä

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi maanantai-alkuillasta Säätytalolla, että hallitusneuvotteluiden kannalta päivä on ollut hyvä.

– Asiat etenevät, monet ratkaisut ovat edenneet tai ainakin lähellä ratkaisua. Papereita valmistuu ja niitä hyväksytään. Tiivistä on työskentely, mutta aika hyvällä sävelellä tällä hetkellä, Orpo kertoi.

Kokoomusjohtaja kertoi olevansa optimistinen neuvottelujen valmistumisesta tällä viikolla. Isoissa kiistakysymyksissä edetään ja niiden suhteen ollaan jo ”samalla A4-arkilla”.

– Isoista kiistakysymyksistä ehkä voi todeta sen, että sekä kehitysyhteistyörahojen että että jakeluvelvoitteen osalta on tapahtunut huomattavaa lähentymistä, joka antaa uskoa sille, että päätöksiä pystytään saattamaan loppuun tässä tänään tai huomisen aikana, Orpo kertoi.

– Samaan aikaan tiedän, että talouspöydässä on päästy verokysymyksiin ja on ollut hyvä etenemistä muutoinkin, niin myöskin siinä on uskoa, että asiat etenevät, hän jakoi.

Myös työmarkkinoiden ja sote-asioiden suhteen neuvottelijat ovat pitkällä. Orpo onkin luottavainen, että hallitusohjelmassa päästään ainakin lähelle kuuden miljardin sopeutustavoitetta.

– Kyllä minulla on sama käsitys, että vakaasti sitä kohti mennään. Siinä varmasti nämä viimeiset ratkaisut osaltaan myöskin ratkaisevat ja finalisoivat sen, mitkä ne lopulliset summat tulee olemaan, Orpo sanoi.