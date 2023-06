Petteri Orpo: Ratkaisut ovat löytymässä

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kommentoi hallitusneuvotteluja ulkopoliittisesti merkittävän päivän päätteeksi. Orpo kommentoi myös tapaamistaan Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin kanssa onnistuneeksi.

– Ulkoministeri Antony Blinken vakuutti Ruotsin Nato-jäsenyyden tulevasta ratifioinnista. Kokonaisuudessaan oli oikein hyvä tapaaminen, Orpo kertoi lyhyesti.

Vaikka kokonaisuudessaan neuvoteltavat asiat vähenevät, ovat avoimet asiat vaikeita. Hallitusneuvotteluissa väännetään edelleen kahdessa työryhmässä.

– Talous- ja sote-pöydät ovat vielä auki, mutta neuvotteluita jatketaan, Orpo sanoi.

Tulevan viikonlopun osalta hallitusneuvottelut ovat hieman keveämmät, sillä moni neuvottelija panostaa valmistujaisviikonloppuun.

Petteri Orpo vakuuttaa, että ratkaisut vaikeisiin kysymyksiin ovat löytymässä.

– Maalia kohti mennään ja kyllä se siellä jo häämöttää.

Kehitysyhteistyön rahoituksesta perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi aamulla, että osapuolten näkemykset eroavat vielä paljon toisistaan. Orpon mukaan Suomelle on tärkeää, että pidetään sopimuksista kiinni ja arvioidaan niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, joissa kehitysyhteistyössä tulee olla mukana. Lisäksi voidaan arvioida mikä on kaikkein vaikuttavinta ja mikä on ulkopoliittisesti kaikkein merkittävintä.

– Tänään aiheesta käytiin yksi keskustelu, jonka aikana ymmärrys lisääntyi ja ehkä vähän lähennyttiinkin. Aivan maaliin saakka ei kuitenkaan päästy, Orpo kommentoi.

Yksi julkisuudessa esitetyistä leikkauslistalla olevista asioista on ollut hyvinvointialueiden tehtävien karsinta. Orpon mukaan on tärkeää arvioida, onko hyvinvointialueiden tehtävissä varaa toiminnan tehostamiseen.

– Yksi osa kustannustenhillintää on se, että arvioidaan kaikki nykyiset hyvinvointialueiden tehtävät ja mietitään tarkkaan, onko siellä osatekijöitä, jotka ei ole niin välttämättömiä.

Myös lakisääteistä hoitajamitoitusta tarkastellaan. Pystytäänkö sitä jatkamaan vai tuoko se mahdollisesti säästöjä, mikäli käyttöönottoa jarrutetaan.