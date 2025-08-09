Petteri Orpo: Pysyvä rauha on Hamasista kiinni

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) vaatii terroristijärjestö Hamasia riisumaan aseensa ja luovuttamaan Gazan hallinnan siviilihallinnolle. Vain tämän jälkeen kahden valtion ratkaisu Israelin ja Palestiinan välillä on mahdollinen. Orpon mukaan pysyvä rauha on Hamasista kiinni.

Orpo puhui Lähi-idän tilanteesta kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina. Hän aloitti asiaa koskevan osion kertaamalla, mistä sota Gazassa lähti liikkeelle.

– Noin kaksi vuotta sitten lokakuussa 2023 terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin. Hamasin terroristit tappoivat yli tuhat ihmistä ja veivät yli 200 israelilaista panttivankia.

Pääministeri jatkoi kertomalla hyökkäyksestä seuranneesta Israelin vastauksesta ja sen vaikutuksista Gazan siviiliväestöön, joka on ollut sijaiskärsijänä Hamasin teoista. Humanitaarinen kriisi on todellinen.

Orpo painotti, että Suomelle tärkeintä on saada apua perille siviiliväestölle ja että Hamas vapauttaa ottamansa panttivangit, sekä että alueelle saadaan tulitauko.

Kokoomuksen puheenjohtaja huomautti, että kokoomus on jo pitkään kannattanut kahden valtion mallia. Tähän hänen mukaansa kuuluu Palestiinan tunnustaminen, kunhan aika on oikea.

Vaikka joukko maita on lähiviikkoina kertonut valmiudestaan tunnustaa Palestiina, Orpo huomauttaa, että myös näiden maiden joukossa on monenkirjava joukko näkemyksiä kriteereistä, joiden on täytyttävä ennen tunnustamisen realisoitumista.

– Eri mailla on erilaisia ehtoja ja erilaisia näkemyksiä siitä, missä vaiheessa prosessia tunnustaminen on mahdollista, koska – ja sanon sen suoraan – kestävän rauhan ja kahden valtion mallin aikaansaamiseksi on edessämme erittäin pitkä prosessi, Orpo kertoo.

– Pysyvän rauhan ja kahden valtion eteneminen on käytännössä kiinni siitä, että Hamas luopuu aseistaan ja että Palestiinassa – myös Gazassa – valtaa pitää siviilihallinto.

Lisäksi Orpo muistutti, että kahden valtion malli toteutuu kun sekä länsimaat, että arabimaat sitoutuvat tukemaan sekä Israelin, että Palestiinan valtion olemassaoloa.

Lopuksi pääministeri toisti jo aiemmin lausumansa kannan, jonka mukaan hallitus ei valmistele Palestiinan tunnustamista.