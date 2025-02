Petteri Orpo: Perinteisen sodankäynnin aikakausi ei ole ohi

Euroopan unionin valtiojohtajat pohtivat keinoja yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi epävirallisessa kokouksessa maanantaina Brysselissä.

Myöhään illalla päättyneessä kokouksessa keskusteltiin myös EU:n ja Yhdysvaltain suhteista, Ukrainan tukemisesta ja puolustusyhteistyöstä keskeisten kumppanien kanssa.

Suomea kokouksessa edustaneen pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan näkemystenvaihto oli erittäin hyödyllinen.

– Tavoitteemme on selvä. EU:n on pysyttävä yhtenäisenä ja tehtävä paljon enemmän yhteisen puolustuksen ja turvallisuuden hyväksi. Ukrainan sodan yksi keskeinen opetus on ollut se, että niin kutsutun perinteisen sodankäynnin aikakausi ei ole ohi. Tarvitsemme myös vahvaa maataistelukykyä, Orpo sanoi Brysselissä.

Valtiojohtajat keskustelivat EU:n puolustuksesta laajasti. Näkökulmana olivat muun muassa eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittäminen, jäsenmaiden kansallisen puolustuksen vahvistaminen, Nato-yhteistyön lujittaminen sekä puolustuksen rahoittaminen.

Suomen lähtökohtana on, että mahdollisen EU:n rahoitustuen tulisi olla ensisijaisesti laina- tai takausmuotoista.

– Suomi on avoin tarkastelemaan erilaisia rahoitusratkaisuja Ukrainan tukemiseksi ja EU:n kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Lopputuloksen tulisi olla se, että Suomi on ratkaisuissa nettohyötyjä. Rahoituksen pitää kohdentua nimenomaan sinne, missä Eurooppaa puolustetaan, Orpo totesi.

Puolustus ja turvallisuus nousivat esille myös läheisten kumppanien kanssa. EU-johtajat tapasivat erikseen lounaalla sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten. Lisäksi EU27-maiden johtajat keskustelivat ensi kertaa yhdessä Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa.

Valtiojohtajien evästyksen pohjalta komissio ja EU:n korkea edustaja Kaja Kallas valmistelevat Euroopan turvallisuudesta niin kutsuttua valkoista kirjaa eli tiedonantoa, joka on määrä julkaista maaliskuussa. Keskustelua puolustuksesta jatketaan kesäkuun Eurooppa-neuvostossa.

Orpo piti kokouksessa avauspuheenvuoron Itämeren tapahtumista. Hän korosti, että vaikka tutkimukset ovat kesken niin näin useat kaapelivauriot eivät voi olla pelkkiä vahinkoja.

– Merenalaiset kaapelit ovat osa EU:n kriittistä infrastruktuuria. Kaapeleita on valvottava tarkemmin sekä vahvistettava niiden korjauskapasiteettia. Komission aloite kaapeleiden suojaamiseksi on erittäin tervetullut, Orpo sanoi.