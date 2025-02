Petteri Orpo oppositiolle: Puhe romahduksesta on väärä viesti

Eduskunnan kyselytunnilla oppositiolle vastaillut pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että sote-palveluja on rakennettu edellisen hallituksen säätämän raamin sisälle. Tämä on hänen mukaansa kova työ.

– Käänne on selkeästi tapahtunut. Yksitoista aluetta arvioi, että nyt tänä vuonna tulevat pääsemään positiiviseen tulokseen, kuusi noin nolla-tulokseen. On selvää että muutamilla alueilla – noin viisi – on erittäin suuria vaikeuksia, ja heidän kanssaan tehdään töitä, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan nyt ei ole aikaa siihen, että nykyisen opposition säätämän lainsäädäntöään helpotettaisiin.

– Kaikkein tärkeintä on se, että turvaamme palvelut. Mutta saadaan samaan aikaan tämä tärkeä uudistus menemään eteenpäin, jotta tulevaisuudessa on kestävä, hyvä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja että hoitoon pääsee kaikkialla Suomessa.

– Tämä menee oikeaan suuntaan. Ei nyt ole aika antaa periksi.

SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppuraiselle Orpo vastasi, että ”ei tämä ole meidän keksintö tämä pakko, se on teidän säätämänne laki” rahoitusjärjestelmästä.

Vihreiden ryhmäjohtaja Atte Harjanne kysyi ”onko sitä kriisiä vai ei?”.

– Opposition retoriikan mukaan meidän terveyspalvelumme ovat ”romahtamassa”. Minusta se on väärä viesti suomalaisille. Koska meillä suurimmassa osassa Suomea palveluihin pääsee, Petteri Orpo vastasi.

– Meillä on maailman parasta hoitoa. Maailman parhaita hoitajia, lääkäreitä, sosiaalipalveluita. Suurin osa Suomen järjestelmästä toimii hyvin.

Hoitojonoja on Orpon mukaan pystytty purkamaan uusilla asiakastavoilla, joista ihmiset pitävät kuten omalääkärimalli ja digitaaliset vastaanotot.

– Siksi on väärin sanoa, että meidän järjestelmä olisi romahtamassa. Se on pelottelua, ja sitä olen kritisoinut.

– Jokainen ymmärtää, että tämän soten rakentaminen siihen raamiin – se on jättiläismäinen työ. Se on vaikeaa, mutta me menemme eteenpäin koko ajan.

– Kuten Vantaalla ja Keravallakin, niin kovalla työllä ammatti-ihmiset saavat nämä hommat toimimaan. Ei voivottelemalla, ei valittamalla, ei pelottelemalla, Orpo linjasi.

Pääministeri halusi yhä muistuttaa lähtökohdista. Hänen mukaansa ”tämä on edellisen vasemmistohallituksen tekemä sote-kokonaisuus”

– Kaiken tämän negatiivisuuden keskellä: voitaisiinko hetkeksi katsoa sitä osaa siitä ämpäristä, joka on täynnä? Niitä kaikkia hienoja asioita, joita meidän upeat ihmiset tekevät eri puolilla Suomea. Annetaan sille arvo eikä puhuta niin kuin kaikki olisi menetetty.