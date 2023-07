Petteri Orpo onnittelee Espanjan vaalivoittajaa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) onnittelee ystäväkseen kutsumaansa Alberto Núñez Feijóota vaalivoitosta Espanjan eilisissä vaaleissa.

Feijóon johtama keskustaoikeistolainen Kansanpuolue (PP) sai vaaleissa 33,05 prosenttia äänistä. Niillä irtosi 136 paikkaa jaossa olleista 350:sta. Nousua tuli 12,25 prosenttiyksikön eli 47 paikan verran.

Toiseksi sijoittunut sosialistinen työväenpuole (PSOE) sai 31,7 prosentin kannatuksella 122 paikkaa.

– Onnittelut ystävälleni voitostasi Espanjan parlamenttivaaleissa, Orpo kirjoittaa.

Suomen pääministeri toteaa twiitissään, että Suomi ja Espanja ovat läheisiä kumppaneita ja liittolaisia. Maiden välisen yhteistyön hän toteaa syventyvän entisestään.

Congratulations to my friend @NunezFeijoo and @ppopular on your victory in the Spanish general elections! 🇪🇸 and 🇫🇮 are close partners & allies and our cooperation will continue to deepen further.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 24, 2023