Espanjan vaalit johtivat oikeiston voittoon ja pattitilanteeseen

Espanjan keskustaoikeistolainen Kansanpuolue (PP) on saanut Espanjan parlamentin eli Cortes Generalesin edustajainhuoneen vaaleissa 350 paikasta 136, kun äänistä on laskettu 99,94 prosenttia, kertoo El Mundo. Äänestysvilkkaus oli 70,4 prosenttia.

The Economist on kiteyttänyt vaalien johtaneen pattitilanteeseen.

Vox-puolue sai 33 paikkaa, joten hallitusenemmistöön vaadittavat 176 edustajapaikkaa jäivät oikeistolta saamatta. Vox menetti paikkojaan peräti 19 edustajan verran. Puolueen kannatus putosi reilusta 15,1 prosentista reiluun 12,4 prosenttiin.

Joka tapauksessa Alberto Núñez Feijóon johtama kansanpuolue sai merkittävän vaalivoiton siinä mielessä, että edellisessä Cortesissa puolueella oli 86 paikkaa. Kannatus nousi 20,8 prosentista 33,5 prosenttiin. Aiemmin Galician kansanpuoluetta ja paikallishallintoa johtanut Feijóo aloitti valtakunnallisen puolueen puheenjohtajana vasta viime vuoden huhtikuussa.

Vielä viikko ennen vaaleja kansanpuolue oli saamassa ennusteiden mukaan jopa 150 paikkaa, joka olisi juuri riittänyt muodostamaan hallituksen yhdessä laitaoikeistolaisen Voxin kanssa. El Mundon arvion mukaan Feijóo saa aloittaa vaalivoittajana hallitustunnustelijana, mutta hänen mahdollisuutensa onnistua ovat ”lähellä nollaa”.

Espanjan sosialistinen työväenpuole (PSOE) sai 31,7 prosentin kannatuksella 122 paikkaa eli kaksi paikkaa enemmän kuin viime vaaleissa vuonna 2019. Äärivasemmistolainen Sumar sai äänistä 12,4 prosenttia ja 31 edustajaa, joten myöskään vasemmisto ei kykene muodostamaan hallitusta yksinään. Sumarin kannatus putosi 2,7 prosenttiyksikön verran ja se menetti seitsemän paikkaa.

Loput paikoista menivät alueellisille puolueille. Katalonian tasavaltalainen vasemmisto (ERC) sai seitsemän edustajaa, baskivasemmiston EH Bildu kuusi, baskioikeiston Baskien kansallispuolue (PNV) sai viisi edustajaa ja katalaanien Junts seitsemän. Vasemmistolainen Galician nationalistiblokki (BNG) sai yhden, kuten myös katalaanien liberaali Ciudanos ja konservatiivinen Navarran kansanliitto.

Vasemmiston vähemmistöhallitusta ovat valmiita tukemaan tukea ERC, BNG, PNV ja EH Bildu, mutta ei halvalla. Tälläkin koalitiolla olisi tukenaan vain 172 paikkaa. El Mundo katsookin tällä hetkellä vapaaehtoisessa maanpaossa olevan entisen Katalonian pääministerin Carles Puigdemontin ja hänen Junts-puolueensa varmistavan nykyisen sosialistipääministeri Pedro Sanchèzin jatkokauden.

Jos pattitilanne ei ratkea, on puolen vuoden päästä edessä uudet vaalit. Näin kävi viime vaaleissakin vuonna 2019, jolloin sekä huhti- että marraskuussa järjestettiin vaalit.

