Petteri Orpo: Olen kuullut SDP:lta vain sanat ei, ei ja ei

Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi oppositiolle kymmenen eri kertaa. Hänen mukaansa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on taitava järjestämään ”erilaisia ohjelmanumeroita”.

– Eilinen oli tämä paperin luovuttaminen, jossa oli parisenkymmentä internet-linkkiä. Niitten takaa varmaan löytyy sitten näitä SDP:n esityksiä, pitää niihin perehtyä ja olen pyytänyt perehtymään, Petteri Orpo viittasi Ylen A-studiossa nähtyyn.

Orpo sanoi peräänkuuluttaneensa kaksi ja puoli vuotta todellisia esityksiä ja haluavansa jälleen sanoa, ettei hän ole kuullut SDP:lta niitä vaihtoehdoksi hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikalle.

– Minä olen kuullut kirjaimet ei, ei ja ei, tai sanat ei, ei ja ei. Te olette vastustaneet kaikkia niitä rakenteellisia uudistuksia jotka tähtäävät korkeampaan työllisyyteen, vahvempaan talouden kasvuun. Ja te ette ole oikeasti esittäneet oikeita ratkaisuja, pääministeri totesi.

Hänen mukaansa SDP tuo vain yksittäisiä esityksiä.

– Jos te arvostelette illasta toiseen, päivästä toiseen, viikonloppuisin hallituksen politiikkaa kaikesta, (niin) on minusta aivan kohtuullista että me kysymme teiltä, mikä se teidän vaihtoehtonne on. Ja se ei siitä Lindtmanin listasta selvinnyt.

Orpon mukaan ”kun minä en tiedä, mikä se teidän esittämänne suunnanmuutos on. Kuulemma te kerrotte sen -26 syksyllä”.

– Teillä edelleenkin on näköjään rahaa loputtomasti käyttää kaikkeen. Mutta kun meillä on vastuu, että meidän pitää jokainen veronmaksajien euro miettiä, mistä se otetaan, Orpo sanoi.

– Ja mitä pk-yrityksiin tulee, niin pk-yritysten toimintaympäristöä on parannettu tällä hallituskaudella historiallisella tavalla. Muun muassa paikallinen sopiminen. On sellaista lainsäädäntöä, joka todella auttaa pk-yrityksiä.