Eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta pääsivät parlamentaariseen sopuun velkajarrusta., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Petteri Orpo MTV:lle: Velkajarrua vastustavaa puoluetta vaikea ajatella hallitukseen

  • Julkaistu 14.10.2025 | 18:50
  • Päivitetty 14.10.2025 | 18:50
  • Politiikka
Velkajarrusta syntyi parlamentaarinen sopu. Vasemmistoliitto jäi ainoana puolueena ulos.
Eduskuntaryhmien tiistaina hyväksymä sopu niin sanotusta velkajarrusta antaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan toivoa siitä, että Suomessa pystytään laajalla rintamalla sopimaan asioita.

– Tämä on merkittävä sopimus, koska se luo vakautta ja ennustettavuutta Suomen talouteen. Ennen kaikkea tällä tähdätään siihen, että varmistamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville, Orpo kommentoi MTV Uutisille.

Kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sopivat parlamentaarisesta velkajarrusta. Se tarkoittaa yhteisiä sääntöjä, joilla pyritään hillitsemään Suomen julkisen talouden velkataakkaa tulevilla vaalikausilla.

– Kun kaikki sitoutuvat siihen, niin on yhteiset pelisäännöt. Iso kuva on tärkein: sitoudutaan vakauteen ja velan kurissa pitämiseen, Orpo muistutti.

Vasemmistoliitto jäi ainoana puolueena ulos sopimuksesta.

– Hallitusohjelma pitää kirjoittaa nyt sovitusti siihen velka- ja rahoitusasematavoitteeseen, joka yhdessä määritellään. Minusta on vaikea ajatella, että sellainen puolue, joka ei hyväksy sitä, pystyisi olemaan hallituksessa, Orpo totesi MTV:lle.

Pääministeri muistuttaa, että jos talous ei lähtisi kasvuun, Suomi on ”niin suurissa ongelmissa, että oli silloin velkajarru tai ei, niin silloin joudutaan sopeuttamaan paljon”.

