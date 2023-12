Petteri Orpo: Meidän on pakko saada talouden suunta kääntymään

Pääministeri ja kokoomusjohtaja Petteri Orpo sanoo kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinnan Puolueellinen Päivärinta -podcastissa, että huoli kotimaan synkkenevästä taloustilanteesta ”on kasvanut ja kasvaa päivä päivältä”.

– Meidän talouden alavire jatkuu paljon pidempään kuin on kuviteltu. Uusissa ennusteissa näkyy tämä valitettavalla tavalla, Petteri Orpo sanoo.

Orpon mukaan ”jos meidän taloutemme ei kasva odotetulla tavalla, se tarkoittaa vähemmän työtä, se tarkoittaa vähemmän verotuloja ja se tarkoittaa enemmän työttömyydestä johtuvia menoja”.

– Tämä kun yhdistetään siihen, että varsinkin edellisen hallituksen toimesta on lisätty valtava määrä pysyviä menoja – uusi sote-uudistus miljardien luokassa pysyviä lisämenoja – niin se käppi on aivan valtava.

– Suomi on vaarallisesti velkaantunut. Meidän on välttämätöntä samanaikaisesti uudistaa taloutta, jotta talous kasvaa, jotta yhä useampi suomalainen olisi töissä – ja samaan aikaan vielä tehdä säästöä ja sopeutusta meidän julkiseen talouteen. Meidän täytyy tehdä kaikkia näitä samaan aikaan. Me emme muuten pysty pelastamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, Orpo toteaa.

– Tämä on vakava paikka. Ja nyt se pelkkä ein huutaminen sieltä oppositiosta, se ei riitä. Eikä myöskään ay-liikkeen suunnasta ein huutaminen työmarkkinauudistuksille. Vaan pitää olla vaihtoehtoja, koska meidän on pakko saada kääntymään tämä talouden suunta.

Petteri Orpon mukaan kaikki julkiset menot on pakko perata ja katsoa, mitä vielä voidaan tehdä paremmin ja ”mikä ei ole aivan välttämätöntä”. Läpi käydään ”myös tulopohja”.

– Pitää miettiä, että mitä veroja voisi kiristää ilman että se vaikuttaa työntekoon tai ihmisten ostovoimaan tai yrittämisen kannusteisiin.

– Paino pitää olla siellä, että emme rokota sitä mistä hyvinvointi tulee, eli työtä ja yrittämistä.

Orpon mukaan jo nyt voi sanoa kokoluokasta, että ”miljardi on se mistä lähdemme”.

– Toivon että se riittää. Katsotaan sitten alkuvuodesta mihin se riittää. Mutta miljardin lisäsopeutus on varmasti välttämätöntä tehdä.