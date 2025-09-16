Petteri Orpo kotoutumisesta IS:ssa: Jotakin on pielessä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen on tarkasteltava huolellisesti mediassa esiin nousseita tietoja toimeentulotukien saajista.

– Kotoutuminen on äärettömän tärkeä asia näiden ihmisten ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Nämä ovat asioita, joista pitää voida puhua, jos meillä niin suuri määrä toimeentulotuen saajista on vieraskielisiä ja maahanmuuttajataustaisia. Silloin meillä on jotakin pielessä ja korjattavaa, Orpo kommentoi Ilta-Sanomien mukaan.

Taloussanomien selvityksen mukaan noin joka toinen arabiaa tai somaliaa äidinkielenään puhuvista sai viime vuoden aikana Kelan myöntämää toimeentulotukea.

Arabiankielisistä 52,6 prosenttia sai viime vuonna perustoimeentulotukea. Somaliaa äidinkielenään puhuvien keskuudessa prosenttilukema oli 49,6.

Ukrainaa äidinkielenään puhuvista 47,5 prosenttia sai perustoimeentulotukea viime vuonna.

Vertailun vuoksi: suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista vain 4,5 prosenttia sai toimeentulotukea viime vuoden aikana.

Vuonna 2017 toimeentulotuen saajista 19,4 prosenttia oli vieraskielisiä. Viime vuonna vastaava luku oli 29,4 prosenttia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi selvityksen tietoja aiemmin viestipalvelu X:ssä seuraavasti:

– Sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa tosiaan suurempaakin uudistamista, hän kirjoitti.