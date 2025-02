Petteri Orpo: Kokoomus lupaa parhaan vastineen verorahoille

Puolueensa vaaliristeilyllä tuhatpäiselle yleisölle sunnuntaina linjapuhuneen Petteri Orpon mukaan kokoomus kertoo tulevan kunta- ja aluevaalikampanjan aikana suomalaisille, miksi puolueen politiikka on parasta kunta-, alue- ja hyvinvointipolitiikkaa.

Orpo totesi päättäjiltä ja kaikilta suomalaisilta vaadittavan erittäin vaikeassa ajassa ”viileää harkintaa, mutta myös lämmintä sydäntä”.

Hänen mukaansa kokoomus on ”optimistinen oikeisto”, joka uskoo että ”pirullisiinkin ongelmiin on aina löydettävissä ratkaisuja”.

– Me elämme ajassa, jossa vaikeitakin päätöksiä ja välttämättömiä uudistuksia pitää uskaltaa tehdä. Sillä jos nyt ei tehdä, huomenna ei ole paremmin vaan huonommin.

– Me olemme oikealla asialla, ja meidän työmme on vielä kesken. …Kritiikki on kovaa, mutta meidän viestimme puhuttelee, Petteri Orpo totesi.

Kokoomusjohtajan mukaan heidän tahtonsa voittaa vaalit on vahva. Keskeinen Suomea kiertäessä saatu viesti on ollut ”älkää antako periksi”.

– Hallituksessa istuvat ne puolueet, jotka olivat riittävän rohkeita, valmiita Suomen pelastamiseksi suuren haasteen edessä. Suurin osa niistä puolueista, jotka ovat oppositiossa eivät olleet edes valmiita keskustelemaan. Se kannattaa pitää mielessä, kun heidän jatkuvaa kritiikkiään kuuntelee, Orpo sanoi.

– Talous on tervehdytettävä, jotta voimme turvata suomalaisten hyvinvoinnin. …Me emme anna periksi. Me viemme meidän työmme maaliin.

– Arvostelijoita ja ongelmien osoittelijoita kyllä riittää, mutta yksikään oppositiopuolue ei ole pystynyt esittämään uskottavaa vaihtoehtoa, jolla on sama lopputulos eli parempi huominen, talouden tasapainottaminen, enemmän työtä, paremmat edellytykset yrittäjyydelle. Ei yksikään. Arvostelua riittää, ei ratkaisuja. …Heidän keinoillaan julkisen talouden kuilu olisi useita miljardeja syvempi tänä päivänä.

Orpo totesi, että ”vain huolehtimalla taloudesta me voimme turvata ihmisille hyvän elämän edellytykset ja laadukkaat palvelut joka puolella Suomea”.

– Kaupunkien ja kuntien käsissä on meidän elinvoimamme sekä koulutuksen ja sivistyksen perusta.

– Yksi keskeinen kokoomuksen politiikan tavoite on, että me vastustamme kaikkia veronkorotuksia. Veronkorotus on kokoomukselle aina poliittinen tappio. Kokoomus lupaa parhaan vastineen verorahoille jokaisessa Suomen kunnassa, Petteri Orpo linjasi.

Maakuntaverolle puolue sanoo Orpon mukaan ei. Hän vertasi sitä veden kantamiseen kaivoon, ja ”maksaja olet sinä”.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: Tämän vuoksi olemme oikealla asialla