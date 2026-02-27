Petteri Orpo: Kokoomus etsii yhä tukea perintöveron poistamiseksi

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo vastasi puolueensa jäsenillassa netissä kysymyksiin perintöverosta. Orpo arveli keskustelun asiasta käynnistyneen, kun hän oli Helsingin Sanomissa todennut, että hallituksen ohjelmassa olleet uudistukset on tehty.

– Voin vakuuttaa että kun kokoomus on 20 vuotta ajanut perintöveron ja lahjaveron poistoa, niin se ei ole hävinnyt mihinkään meidän tavoitteista, Petteri Orpo sanoi.

– Vuosi sitten, kun kovalla rytinällä lähdimme ajamaan tätä hallituksen sisällä, emme saaneet tukea muilta hallituspuolueilta. Eikä myöskään valtiovarainministeriö laskelmissaan antanut meille perusteita tehdä sitä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me olisimme luopuneet tässä mihinkään. Se on kokoomuksen tavoitteena.

Orpon mukaan ”jos saamme siihen hallituskumppaneiden tuen, ja pystymme osoittamaan että se on taloudellisesti järkevää – jota se siis meidän mielestämme on – niin silloin pystymme etenemään sen kanssa”.

– Mutta en myöskään halua nostattaa liian suuria odotuksia. Koska muistan vuoden takaa, kun tosissaan painettiin päälle, ja silloinkin yritettiin tuoda tämä hallitusohjelman ulkopuolelta, niin sille ei silloin löytynyt kannatusta. Katsotaan miten nyt käy. Se olisi hieno askel eteenpäin, hän jatkoi.

Kokoomus on myös ehdottanut perintö- ja lahjaverojen puolittamista kahdeksi vuodeksi talouden vauhdittamiseksi. Perintöveron alarajaa nostettiin vuoden 2026 alusta 30 000 euroon, ja hallitus on pidentänyt maksuaikaa kymmeneen vuoteen.