Petteri Orpo IS:lle: Yhtäkkiä tämä ei käykään SDP:lle

Hallitus tavoittelee miljardin euron edestä säästötoimia ensi viikon budjettiriihessä, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ilta-Sanomille. Myönteiset merkit talouden kasvun käynnistymisestä eivät ole vaikuttaneet suunnitelmiin.
– Julkinen talous on syvällä ja rakenteellisesti alijäämäinen, mikä johtuu pitkälti siitä, että olemme rakentaneet hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on kalliimpi kuin meillä on varaa, Orpo sanoo IS:lle.
Orpon mukaan on kuitenkin yksi asia, johon kokoomus ei tulevissa budjettineuvotteluissa suostu. Se on ansiotuloverotuksen kiristäminen.
– Me emme suostu kiristämään työn ja yrittämisen verotusta. Se on koko hallitusohjelman strateginen valinta, että sitä haluamme keventää.
Hallituksen menoleikkausten tavoitteena on saada Suomen julkinen talous parempaan kuntoon. Pääministerin mukaan kokoomus on valmis tekemään ”sen mitä tarvitsee tehdä”, jotta velkaantuminen pysyy kurissa.
Keskeinen osa velkaantumisen hallintaa olisi niin sanotun velkajarrun käyttöönotto. Suunnitelma on saanut arvostelua etenkin oppositiopuolueilta. Orpo ihmettelee oppositiopuolueiden asennetta.
– Oppositiosta keskusta on monesti vaatinut ylivaalikautista sitoutumista [velkaantumisen taittamiseen]. SDP jatkuvasti kertoo, kuinka huolissaan he ovat velkaantumisesta. Yhtäkkiä tämä ei käykään heille.
Orpon mukaan sosialidemokraatit ilmeisesti pelkäävät, että he joutuvat esittelemään, miten sopeuttaisivat taloutta ensi kaudella.
– Parlamentaarisessa työssä katsotaan, mitkä puolueet ovat valmiita kantamaan vastuuta Suomen julkisen talouden tilanteesta.