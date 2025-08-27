Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Jalankulkijoita Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Petteri Orpo IS:lle: Yhtäkkiä tämä ei käykään SDP:lle

  • Julkaistu 27.08.2025 | 08:57
  • Päivitetty 27.08.2025 | 08:57
  • Politiikka, SDP
Pääministeri ihmettelee opposition asennetta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Hallitus tavoittelee miljardin euron edestä säästötoimia ensi viikon budjettiriihessä, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ilta-Sanomille. Myönteiset merkit talouden kasvun käynnistymisestä eivät ole vaikuttaneet suunnitelmiin.

– Julkinen talous on syvällä ja rakenteellisesti alijäämäinen, mikä johtuu pitkälti siitä, että olemme rakentaneet hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on kalliimpi kuin meillä on varaa, Orpo sanoo IS:lle.

Orpon mukaan on kuitenkin yksi asia, johon kokoomus ei tulevissa budjettineuvotteluissa suostu. Se on ansiotuloverotuksen kiristäminen.

– Me emme suostu kiristämään työn ja yrittämisen verotusta. Se on koko hallitusohjelman strateginen valinta, että sitä haluamme keventää.

Hallituksen menoleikkausten tavoitteena on saada Suomen julkinen talous parempaan kuntoon. Pääministerin mukaan kokoomus on valmis tekemään ”sen mitä tarvitsee tehdä”, jotta velkaantuminen pysyy kurissa.

Keskeinen osa velkaantumisen hallintaa olisi niin sanotun velkajarrun käyttöönotto. Suunnitelma on saanut arvostelua etenkin oppositiopuolueilta. Orpo ihmettelee oppositiopuolueiden asennetta.

– Oppositiosta keskusta on monesti vaatinut ylivaalikautista sitoutumista [velkaantumisen taittamiseen]. SDP jatkuvasti kertoo, kuinka huolissaan he ovat velkaantumisesta. Yhtäkkiä tämä ei käykään heille.

Orpon mukaan sosialidemokraatit ilmeisesti pelkäävät, että he joutuvat esittelemään, miten sopeuttaisivat taloutta ensi kaudella.

– Parlamentaarisessa työssä katsotaan, mitkä puolueet ovat valmiita kantamaan vastuuta Suomen julkisen talouden tilanteesta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)