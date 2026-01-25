Kiinan tuki Venäjälle ei voi olla vaikuttamatta maan suhteisiin Eurooppaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo Ilta-Sanomille.

Orpo on paraikaa valtiovierailulla Kiinassa, jossa hänen on määrä tavata muun muassa presidentti Xi Jingpingin kanssa. Tavallisesti pääministeri tapaisi diplomaattisen protokollan mukaan pääministerin, mutta nyt tapaaminen on nostettu ylimmälle tasolle. Se on Orpon mukaan suuri huomionosoitus Suomelle.

Mukana Pekingissä on myös kahdenkymmenen suomalaisyrityksen edustajia. Kyseessä on samalla siis vienninedistämismatka. Tavoitteena on lisätä kaupallista yhteistyötä ja edistää tasavertaista ja oikeudenmukaista kauppaa.

Pääministeri kuitenkin myöntää, että kauppapolitiikassa EU:n ja Kiinan välillä on myös ongelmia, vaikka Suomella ja Kiinalla onkin erittäin pitkä suhde.

– Kiina ole mikään hyväntekijä. Kiinan kanssa täytyy olla realisti, Orpo sanoo Ilta-Sanomille.

– Kiinalla on intressinsä nousta maailman johtavaksi vallaksi, ja se tekee sitä määrätietoisesti ja vakaasti.

Esille presidentti Xin kanssa käytävissä keskusteluissa noussee myös Ukrainan sota. Orpo muistuttaa, että Kiinalla on niin halutessaan mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi Venäjään sodan lopettamiseksi.

Orpon mukaan olisi myös Kiinan intresseissä saada ”asiat sujumaan suuren talousmahdin, Euroopan, kanssa”. Kiina tarvitsee Eurooppaa kauppakumppaniksi, sillä maan vakaus perustuu talouskasvuun.

– Niin kauan kuin Kiina tukee välillisesti ja suoraan Venäjän sotaa, aseteollisuutta, niin kauan se koetaan negatiivisena Euroopassa, eikä se voi olla vaikuttamatta Euroopan ja Kiinan suhteisiin, Orpo linjaa.

Pääministeri ei ole myöskään unohtamassa ihmisoikeuskysymyksiä, kuten uiguurien sortoa. Orpo korostaa Suomen ulkopolitiikan kulmakiven olevan ihmisoikeudet ja ihmisten vapaus. Nämä asiat pitää Orpon mukaan pystyä ottamaan puheeksi.

– En kuulu karttakeppi­porukkaan, minkään näköinen opettaminen ei kuulu tapoihini. Asioiden esille nostaminen ja niistä keskusteleminen on oikea tapa, Orpo päättää.