Petteri Orpo isännöi EU-komissaareja Helsingissä

Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkusen ja hänelle raportoivat komissaarit Suomeen 20.–21. helmikuuta.

Pääministeri ja komissaarit keskustelevat Kesärannassa ajankohtaisista EU-asioista ja kansainvälisistä kysymyksistä torstaina 20. helmikuuta.

Virkkusen lisäksi Suomeen saapuvat komissaarit Andrius Kubilius (puolustus ja avaruusasiat), Magnus Brunner (sisä- ja muuttoliikeasiat), Ekaterina Zaharieva (startup-yritykset, tutkimus ja innovointi) ja Michael McGrath (demokratia, oikeusasiat, oikeusvaltioperiaate ja kuluttajansuoja).

Komissaarit vastaavat joulukuussa 2024 työnsä aloittaneessa komissiossa Suomelle keskeisistä aloista, kuten teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta.

– Suomen EU-politiikan tavoitteiden edistämiseksi on hallituksessa tehty määrätietoista työtä. Osana tätä työtä on tärkeää luoda vahva yhteys uuteen komissioon heti sen toimikauden alussa. Olen hyvin tyytyväinen, että meillä on mahdollisuus keskustella Helsingissä keskeisten komissaarien kanssa Euroopan prioriteeteista ja vaadittavista uudistuksista nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, sanoo Orpo tiedotteessa.

Komissaarit tapaavat vierailun aikana Orpon lisäksi tasavallan presidentti Alexander Stubbin sekä kukin oman toimialansa ministerit puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.), sisäministeri Mari Rantasen (ps.), tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien (kok.), elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.), oikeusministeri Leena Meren (ps.) ja eurooppaministeri Joakim Strandin (r.).

Lisäksi komissaarit vierailevat muun muassa tutustumassa Merihaan kallioväestösuojaan ja rajavartiolaitoksen vartioalus Turvaan.