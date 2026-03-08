Petteri Orpo IL:lle: Kukaan ei ole tuomassa Suomeen ydinaseita

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan esitetyissä muutoksissa ydinenergialakiin on kyse Nato-jäsenyyden sinetöimisestä.

Suomesta ei ole Orpon mukaan tulossa ydinasevaltaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Suomeen ei haluta ydinaseita. Niitä ei ole tänne kukaan tuomassa. Harjoitustoiminnassa ei ydinaseita liikutella Naton sisällä, eli tämä on järkevä uudistus, kuten moni asiantuntija toteaa, Orpo kommentoi Iltalehdelle.

Pääministerin mukaan esitystä valmisteltiin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa yhdessä presidentti Alexander Stubbin kanssa vuoden verran.

– Korostan sitä, että kaikki eduskuntaryhmät tulevat saamaan tulevan viikon aikana turvatiloissa täydellisen briiffin tähän, ja uskon, että se taittaa tätä kritiikkiä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Orpon mukaan päätös valmistella asia ei-parlamentaarisesti oli tietoinen valinta.

– Totesimme, että tämä on nyt tärkeää pitää pienessä piirissä. Heti kun piiri laajeni, niin välittömästi tapahtui vuotoja.