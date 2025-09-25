Verkkouutiset

Pääministeri Petteri Orpo. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Petteri Orpo IL:lle alkoholilaista: Saatiin maaliin

  • Julkaistu 25.09.2025 | 20:12
  • Päivitetty 25.09.2025 | 20:12
  • Alkoholi, Politiikka
Pääministerin mukaan alkoholipolitiikkaa uudistetaan eurooppalaiseen suuntaan.
Hallituksen esitys alkoholin kotiinkuljetuksen ja etämyynnin sallimisesta saatiin torstaina läpi valtioneuvoston yleisistunnossa. Seuraavaksi asia etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Iltalehden mukaan kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esitti lakiesityksen hylkäämistä. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan asia on ratkaistu ja etenee hallitusohjelman mukaisesti.

Kristillisdemokraatit on ollut huolissaan muun muassa uuden lain vaikutuksista Alkon monopoliasemaan. Orpon mukaan asiasta on käyty puolueen kanssa keskusteluja, ja joitakin vastaantuloja on vielä loppuvaiheessa tehty. Hänen mukaansa asia on saatu maaliin.

– Tietenkin eduskunta käsittelee omalla mandaatillaan asiaa, mutta lähden siitä, niin kuin kaikissa muissakin hallituksen esityksissä, että hallituksen esitystä tuetaan ja sillä on eduskunnassa enemmistö, Orpo sanoi IL:n mukaan eduskunnassa.

Pääministerin mukaan hallituksen tavoitteena ei ole murentaa Alkon monopolia.

– Nämä kotiinkuljetukset ovat olleet jo tänä päivänä mahdollisia, ja nyt tällä lainsäädännöllä varmistetaan, että sille on olemassa lainsäädäntökehikko.

 

