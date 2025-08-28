Petteri Orpo HS:lle: Suomessa olisi suuria kysymyksiä ratkottavana

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kommentoinut perussuomalaisten kansanedustajan ja varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan keskiviikkoista esiintymistä Ylen A-studiossa.
Orpon mukaan Suomessa olisi suuria kysymyksiä ratkottavana ”ja sitten tällaisista puhutaan”.
– En sitä ymmärrä, ja nämä puheet ovat sellaisia, että en voi niitä hyväksyä, Orpo totesi Helsingin Sanomien mukaan.
Keskiviikon A-studiossa käytiin keskustelua maahanmuutosta. Kansanedustaja Keskisarja totesi keskustelussa, että maahanmuutto on ”osittain toteutunut katastrofi”. Hän puhui myös ”heikkolaatuisista tulokkaista” sekä ”kotouttamisteollisuudesta”.
– En halua lähteä tähän terminologiaan, koska sillä haetaan yksinkertaisesti huomiota, Orpo totesi torstaina.
– Suomi on tasa-arvoinen maa. Me olemme sitoutuneet siihen Suomessa. Ihmisarvo on jakamaton. Täällä ei ole eriarvoisia ihmisiä, pääministeri linjasi.