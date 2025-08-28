Verkkouutiset

Petteri Orpo HS:lle: Suomessa olisi suuria kysymyksiä ratkottavana

  • Julkaistu 28.08.2025 | 15:58
  • Päivitetty 28.08.2025 | 15:58
  • Politiikka
Perussuomalaisten kansanedustaja kritisoi kovin sanoin maahanmuuttoa A-studiossa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kommentoinut perussuomalaisten kansanedustajan ja varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan keskiviikkoista esiintymistä Ylen A-studiossa.

Orpon mukaan Suomessa olisi suuria kysymyksiä ratkottavana ”ja sitten tällaisista puhutaan”.

– En sitä ymmärrä, ja nämä puheet ovat sellaisia, että en voi niitä hyväksyä, Orpo totesi Helsingin Sanomien mukaan.

Keskiviikon A-studiossa käytiin keskustelua maahanmuutosta. Kansanedustaja Keskisarja totesi keskustelussa, että maahanmuutto on ”osittain toteutunut katastrofi”. Hän puhui myös ”heikkolaatuisista tulokkaista” sekä ”kotouttamisteollisuudesta”.

– En halua lähteä tähän terminologiaan, koska sillä haetaan yksinkertaisesti huomiota, Orpo totesi torstaina.

– Suomi on tasa-arvoinen maa. Me olemme sitoutuneet siihen Suomessa. Ihmisarvo on jakamaton. Täällä ei ole eriarvoisia ihmisiä, pääministeri linjasi.

